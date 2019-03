Počet zhlédnutí: 21

Článek od uživatele Vratislav Konečný

V děčínské zoo se narodil klokanům rudokrkým úplně bílý klokánek

V lidské populaci by se hned pátralo, s kýmže se matka spustila. Zvířatům je to jedno, i albín se dá vychovat jako normální mládě. V přírodě by dlouho nepřežilo. Další mládě, které vykouklo tento týden z vaku, je hnědé. Za bílou barvu může změna genu, který řídí tvorbu barevných pigmentů.