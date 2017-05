Asi jste jeho jméno neslyšeli, nebo vám neutkvělo v mysli. Pokud Lipovou navštívíte a budete mít dojem totální zkázy, není tomu i již tak.

Sdružení Via Tempora Nova se snaží pozvolna dostat objekt, alespoň co se stavby týká, do původní kondice. Předseda sdružení Jan Rapin mi sdělil, že nyní už je objekt alespoň zčásti zabezpečen, a pomalu se opravuje. Samozřejmě je to o penězích, potřebovali by pokladnu generalissima Valdštejna, aby to tu dali dokupy.

Upraven je již park a okolí, vše dříve zpustlé náletovými dřevinami a křovím. O to více vynikne zdevastovaná budova, která byla ještě v 70. letech minulého století v celkem slušném stavu.

Lipovský zámek postavili po roce 1566 Šlejnicové, ale moc dlouho jim nevyhovoval. Nový zámek začal budovat vojevůdce, Leopold Antonín Salm-Reifferscheidt, jenž se proslavil ve válkách proti Osmanům.

Salmové byli velmi významný rod, podporovali technické novinky, zvelebovali panství. Lipová jim patřila do roku 1889, kdy vymřeli po meči a statků se ujali Thun-Hohensteinové. Po první pozemkové reformě v roce 1924 získal Lipovou od posledního majitele rodu Osvalda pražský advokát Josef Apollo Růžička.

Po okupaci Německem ho hitlerovská branná moc využívala jako lazaret. Později zámek od Říše odkoupila společnost Mannemann z Chomutova, začala s provozem rekreačního zařízení pro vojsko, protože leželo v naprosto klidném zázemí. V průběhu války přešlo pod SS.

Začalo to po odchodu armády

Zámek byl v pořádku, tak ho dostali zpět po válce Růžičkové, v roce 1948 jim ho ale sebrali. Další léta sloužil jako domov důchodců, poté sem přišla čsl. armáda. Ta odešla v roce 1970, od té doby došlo k devastaci objektu, koncem 80. let se uvažovalo o jeho stržení. Kvůli nedostatku peněz byl ponechán osudu.

V roce 1995 získala lipovský zámek v restituci K. Ebelová. Poničenou památku prodala za 700 00 korun firmě Obrození, s. r. o., z Nizozemska, která do ní neinvestovala. Začaly se propadat některé střechy a stropy místností. V devadesátých letech na podobné „obchody“ doplatila řada objektů, některé spory se táhnou dodnes.

Sdružení Via Tempora Nova zachraňuje

V 90. letech střechu poničil požár, zřejmě založený úmyslně. V listopadu 2011 jej koupilo sdružení Via Tempora Nova za cenu necelých 2 miliónů korun.

Od roku 2012 oprava a úprava pokročily, jenže náklady na rekonstrukci jdou do stamiliónů. Sdružení má dobrý projekt, co s Lipovou, ale vyžaduje to „dlouhé“ peníze, zčásti s dotací, a i když mají podporu řady známých osobností, je otázkou, zda Lipová přitáhne do regionu zájemce. Počítá se i s návazností na Sasko, ale…

Každopádně díky za obrovské úsilí a obětavost, jen války s úředníky a razítky jsou nekonečné a vyčerpávající.

Nechat něco spadnou je snadné, něco zachránit i pro další generace je obdivuhodné. Snad o Lipové brzy uslyšíme jako o zachráněné a vzkvétající památce.

