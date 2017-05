Když průvodce umí

Někdy se vám stane, že se při návštěvě památky nudíte, průvodce nezaujme, takže se díváte na hodinky, kdy že ta dějepisná cvičení skončí. Pak jsou objekty, jako třeba v Benešově nad Ploučnicí, kde si říkáte, to to uteklo, a nechce se vám pryč. Pokud narazíte na průvodkyni Janu Kristkovou, dostane se vám poučení i zábavy. Má o čem vykládat, a zná i mnohé navíc.

Letos se sbírky rozšířily, stále je co objevovat, o čem vykládat, Salhausenové byli velmi aktivní.

Salhausenové do Čech přišli z Míšně v roce 1515; jako vyznavači Lutherova učení museli své panství prodat a odstěhovali se do Čech. Do Čech jako první Jan, koupil děčínské a benešovské panství od Mikuláše Trčky z Lípy pro sebe a své bratry Volfa a Bedřicha za 70 000 kop. O několik let později byli Salhausenové majestátem ze dne 25. října 1517 povýšeni do stavu svobodných říšských pánů.

V roce 1522 se bratři dělili o majetek, Wolf dostal peníze a odešel do Ilburku, Jan si ponechal Děčín s Březnem a Svádovem a Bedřich dostal Benešov s hradem Ostrým, Markvartice, Kamenici, Žandov a Sloup. Od té doby bylo v Benešově centrum samostatného panství.

Synové se nepohodli, nebo jejich ženy?

Bedřich vystavěl Horní zámek a souběžně s přístavbou nového sídla stavěl pro syna Jana Dolní zámek, zdobený bočními renesančními štíty a věží. Jeho bratr Bedřich mladší žil později na Horním zámku a Janovi synové Antonín a Wolf na Dolním zámku.

Kolem roku 1578 si Wolf nechal přistavět při Dolním zámku vlastní renesanční palác, tzv. Wolfovo křídlo. Bratři se postupně odcizili, jejich rodiny žily vedle sebe jedna v Horním, druhá v Dolním zámku. K tomu došlo v roce 1570, prý za tím byly jejich manželky. Majetek již nikdy nebyl zcelen, každý si jel po svém.

Benešov byl rozdělen na poloviny, to zůstalo až do roku 1850; polovina Benešova a část panství patřila k Hornímu zámku a druhá část města s příslušným panstvím k Dolnímu zámku.

Další majitelé už se do žádných přestaveb nepouštěli, čímž se renesance zachovala v původní podobě. Další majitelé už Benešov nikdy neměli jako sídlo panství.

Zle tu řádil požár

Stavby byly dlouho nepřístupné, Dolní zámek otevřeli roku 1961, v roce 1969 vyhořel, požár zničil etnografickou expozici Národního muzea. Horní zámek prošel jako celý objekt citlivou restaurátorskou rekonstrukcí, zpřístupněn v roce 1999.

V místnostech uvidíte expozici dobového nábytku, zbraní, porcelánu, obrazů a plastik. Protože posledními majiteli byli děčínští Thunové, vychovatelé dětí zavražděného následníka Trůnu arcivévody Ferdinanda, je zde i hunská galerie. Wolfův palác minulý rok zpřístupnil lovecké salonky, je zde zbrojnice, černá kuchyně.

Trhy volají

V neděli 21. května na nádvoří Horního zámku proběhnou Májové trhy, předpokládaný konec je v 17 hodin.