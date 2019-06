Uvedení filmu (ne)VĚŘ MI! proběhne v rámci projektu Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji, podpořeného z operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání.

„Rádi bychom tímto projektem otevřeli společnosti bránu do světa teenagerů a poukázali na možná ohrožení dětí, kterým bohužel často nemůžeme zabránit. Chceme, aby se film hlavně dostat do škol po celé ČR a poukázal na to, jak funguje manipulace a zároveň pomohl tuto problematiku řešit,” uvedl Tadeáš Říha, scénárista, režisér i hlavní protagonista filmu (ne)VĚŘ MI!

Diskuze s tvůrci filmu se ponese jak v rovině umělecké, tak především v oblasti osobního rozvoje. (ne)VĚŘ MI! je velmi aktuální snímek, který ukazuje reálné příběhy a upozorňuje na šikanu a další důležitá teenagerovská témata jako manipulace, zrada, nenávist apod. O nich samozřejmě bude řeč. Žáci si následně některá z nich vyberou a budou se jim věnovat v rámci dalších částí workshopů vedených odborníky z oblasti prevence.

Film (ne)VĚŘ MI! je psychologické drama z jednoho pražského gymnázia. Láska, zrada, nenávist a manipulace – to všechno je součástí světa mladých lidí. Snímek byl natočený během loňského léta, odráží dnešní společnost a především život českých středoškoláků. Místy opravdu surový a krutý snímek byl nominován na Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana pro rok 2019. Svou premiéru v kinech si odbyl 1. dubna letošního roku.

Projekt Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji podporuje žáky v oblasti extrakulikulárních aktivit v prostředí dvou středních a dvanácti základních škol v Ústeckém a Karlovarském kraji. Na všech školách budou zapojeni žáci ze socio-ekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kteří si vyberou jednu ze šesti klíčových aktivit. V průběhu tří let tak bude v zájmových útvarech (kroužky, kluby) podpořeno zhruba 700 žáků.