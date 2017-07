Přitom jich řada za poslední roky prokoukla, už to nejsou "ospalé špinavé díry“, kterými jen profrčíme ke svému cíli někde v přírodě. Zastavme se nakrátko ve třech.

Kadaň se vrací starý lesk

Kadaň, kdysi královské město, se před pár desítkami let opravdu neměla čím chlubit. Když jsem před zhruba dvaceti lety cestou na Krušné hory zabloudil na náměstí, zařekl jsem se, že to byla první a poslední návštěva sídla, které vypadalo jako ghetto. Špína, nepořádek, i domy na náměstí byly poničené.

Dnešní Kadaň je úplně o něčem jiném, alespoň, co se historického centra týká. Domy na náměstí opravené, hradby kolem města jako by je zrovna postavili, bývalý královský hrad ze 13. století, později přestavěný na kasárna, svítí do dáli novou omítkou a střechou, odrážející se v řece.

Najdete tu galerii Karla Havlíčka a Josefa Lieslera, s Kadaní jsou spojené oslavy Maxipsa Fíka, herec Josef Dvořák je rodákem. Je radost se tu zastavit, najdete tu i příjemné restaurace, kavárny, pod hradem orloj. Gotická radnice má neobvyklé zakončení 54metrové věže, vypadá jak termitiště, je vyhlídková, ve městě je nejužší ulička u nás, Katovská. Za městem stojí františkánský klášter s kostelem 14. pomocníků.

Porcelán a léčivá voda

Do Klášterce nad Ohří je to z Kadaně pár kilometrů. Druhdy nezajímavé město se pyšní nádherným zámkem s expozicí porcelánu, dosud výtečně prosperující porcelánku provozoval jihotyrolský rod Thunů, mají tu v parku nádhernou hrobku.

Rozsáhlý je zámecký park na březích Ohře, u zámku najdete muzeum hodin, za zastávku stojí kostel Nejsvětější trojice. Narodil se tu významný barokní sochař Brokoff, má tu na náměstí sochu. Město prokouklo, je plné zeleně, bonusem jsou mini lázně Evženie na okraji města.

Kdysi osmý div světa

Ostrov, dříve nad Ohří, je branou do Krušnohoří, přes Jáchymov se dostanete na Mariánskou nebo Boží Dar - a pak už jsou Krušky vaše.

Všude samé paneláky nebo meziválečné vily, ale střed města, kolem zámku a klášterního areálu, jako by byl svět sám pro sebe. Nádherně restaurovaný zámek, částečně využívaný městskými institucemi, je opřen o rozsáhlý, perfektně udržovaný park, jehož dominantou je letohrádek, který slouží kulturním účelům.

Zámek má rozsáhlé sbírky, většina se vztahuje ke dolování rud, zejména stříbra, unikátem je šlikovská stříbrná schrána na dokumenty. Zahrada je zlomkem původní, ta byla nazývána osmým divem světa. Panství vlastnil rod vévodů Sasko-Lauenburských a markrabat Bádenských. Mauzoleum mají v klášterním areálu.

Ten navazuje na zámek parkem, základem je několik budov piaristické koleje. Je také nazýván Posvátným okrskem, v restaurovaném kostele Zvěstování Panny Marie, oltáře jsou v dílnách, se pořádají koncerty, výstavy. Skvostem je okrově zbarvená barokní kaple Panny Marie Einstedelenské.

Takže žádná turistická nuda v Podkrušnohoří. Všude jsou infocentra.