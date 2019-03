Skromné pozůstatky

Mohutný hrad zanikl vinou špatného stavitelství. Kolem hradu vyhloubili v opukovém podloží předimenzovaný příkop a stavba jim trochu sjela. Ruiny leží na ostrohu soutěsky Ve vratech u Lhoty pod Džbánem, kudy vozily karavany z Rakovnicka zboží do severních Čech.

Výstup na zarostlý vršek je zpočátku dost strmý, zvláště po dešti je šplhání téměř dobyvatelskou epizodou. Ruina je to dosti skromná, zdiva moc nenajdete, spíše z prohlubní se dá vytušit, že tu stál hrad. Nejprve tu bylo pravěká a poté i slovanské hradiště. Situační plánek naleznete na informační tabuli při přístupu na vršek.

Z chudého zemana lapkou

O zakladateli se vypráví pověst. Jako ve většině případů se jednalo o nešťastnou lásku, kdy chudý zemánek Vítek z Mutějovic vzplál citem milostným ke Kateřině rodu Žerotínského. Ale tatík nechtěl dát holku nějakému holomkovi s holým zadkem, takže Vítek šel do světa se nechat najmout k vojsku.

Sice si něco vysloužil, i kořist nějaká byla, ale na věno to nestačilo. Tak přepadal kupce a zabíjel. Časem si něco nahamounil a přitáhl domů. Tatíkovi nakukal, že má bohatství za záchranu kupce, jemuž zachránil život při tažení do Svaté země. Kateřina také byla bohatstvím okouzlena.

Vítek se jí posléze svěřil, že je lapka, ale jí to nevadilo. Žili si normálně, až se exloupežníkovi zjevil ve snu anděl s ohnivým mečem. Řekl, že za 12 let bude povolán za hříchy před Nejvyššího, který mu to spočítá. Kateřině hrozba nevadila. Vítek zbudoval pevný hrad, ve kterém se chtěli skrýt před trestem. Vítek dostal ještě šanci, duchovní mu poradil, aby znovu vstoupil do vojska a snažil se své dobrými činy co nejvíce odčinit, třeba pak dosáhne odpuštění. To ale jeho žena radikálně odmítla.

Samozřejmě se proroctví posla nebes vyplnilo. Nepomohly ani hradby, oba zahynuli při dobývání hradu kýmsi. Od těch dob se tu prý v noci zjevují ruku v ruce a nikoho nevnímají. A nechybí ani pověst o pokladu hlídaném černou kočkou.

Přemyslovská pevnost

Hrad se udává jako pustý už koncem 13. století, co z něj zbylo, později zničil požár, archeologové našli vysokou vrstvu popela. Původně to ale byla královská pevnost a nejsevernější přemyslovský hrad v loveckém hvozdu.

Měl tři okrouhlé flankovací věže, je kombinací pevnosti s plášťovou zdí a francouzského kastelu. Flankovací věže byly doceněny až později, s rozvojem střelných zbraní. Možná ho nechal založit Václav I. původně jako lovčí hrad. Když byl postaven Křivoklát, Džbán už přestal být funkční stavbou.

Opuka sloužila jako stavební materiál, odnesl se nejen kámen z hradu, ale byly založeny i lomy. Tím Džbán zanikl nadobro.