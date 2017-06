Je to přece přirozené v kraji, kde leží v přímce vsí se jmény Kryry, Krty a Krsy. Krty najdete asi 4 kilometry u Jesenice na Rakovnicku.

Začíná se pekelně

Území krtských žulových skal není nijak veliké, naučná stezka měří zhruba 6 - 7 kilometrů. Vyráží se na ni od hřbitova na konci vsi.

První odbočka, než se dostanete na vlastní stezku, vede z hlavní cesty vlevo, po asi 300 metrech vás dovede k Čertovu kameni. Na boku mechem zarostlého balvanu jsou dvě prohlubně, prý otisky pekelníkových kopyt. Čerchmanti měli vždycky smůlu, někam táhli šutr, pak nedospavý kohout kokrhl a bylo po úspěšném završení díla.

Trochu božího

Další odbočka je k rákosím a sítím zarostlému lomu, žabí kvákání je tu velmi intenzivní, občas narazíte i na slepýše. Musíte se vrátit na hlavní, turisticky značenou, ta vás po několik stech metrech odešle k Božímu kameni.

U zajímavě tvarovaného s výklenky a sedátky Božího kamene, dříve Trpasličího, nakrmil prý Nejvyšší tři hladové děti. Od té doby se hladovějícím už nezjevil. Takže zpět na značky, za chvíli jsme na vrcholu, u Prostředního lomu, kde se dozvíte o těžbě, o výrobě dlažebních kostech, zkrátka šutrologie písmem.

Taky císařského

Zdejší žula je velmi kvalitní, z kamene se dělaly nejen drobnosti jako dlažební kostky, sloužil ale i na sochy, nejznámější stavbou krtského kamene je most císaře Františka I. od Národního divadla k Újezdu. Postavili ho v roce 1901 místo řetězového mostu, kvůli jeho prezentaci císařem se později panovníkovi říkalo František Procházka. Titulek Procházka na mostě prezentoval tehdejší populární obrazový týdeník.

Na stavbě se podílel místní vlastník lomu Procházka se stem kameníků dvě tisíci tun kamene. Zbytek do 12 600 tun obstaraly lomy z Jesenice a Oráčova. Císař o stavbě prohlásil, že je „nová ozdoba mezi skvosty Prahy”.

Nezapomeneme ani na Stalina

V padesátých letech minulého století se zde lámal i kámen pro největší sochu J. V. Stalina v Evropě. Spodní lom otevřeli v roce 1949, socha byla dokončena v roce 1955, v roce 1962 stržena.

Ale to už tu trpaslíci dávno nebyli. V nádherném prostředí se jim muselo žít krásně, prý pomáhali i kameníkům, nebo zaskakovali v domácnosti. To si ale museli sundat kápi neviditelnosti.

Stezka je s návratem do výchozího bodu, nádherný borový les je plný svěžího borůvčí, v době dozrávání to tu musí být modročerno. Asi kilometr je pozvolné stoupání, to než dojdete k Prostřednímu lomu, pak již mírné klesání a rovina.

Pidimuži jsou u Krakonoše

A ještě k těm pidivajzlíkům. Byli by tu dodnes, nebýt krtského zvonu. Jeho bimbání nemohli snést, proto je jeden místní odvezl do Krkonoš, kde se jich prý Rýbrcoul ujal, maličcí pidimuži jsou někde ve slojích pod Sněžkou. Povozník za odměnu dostal plný vůz zlata.

Jestli zatoužíte po relaxu, Krtské skály jsou na to dělané. A nedaleko jsou skály u Žihle, další tip na výlet kolem nádherného Rabštejnska a Manětínska.