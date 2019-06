Počet zhlédnutí: 11

Hluboká, Karlštejn a další památky se potkají na zámku Dobříš na výstavě naivních obrazů

Půvabné, roztomilé, originální, nápadité… Takové jsou naivní obrazy Alexandry Dětinské, které představí od července do října návštěvníkům zámku Dobříš. Výstava v Galerii JCM s podtitulem Z hradu do zámku vás zavede na patnáct památek zasazených do neobvyklých prostředí.