Předtím musí zvládnout vyšlápnout šedesát schodů po vřetenovém dřevěném schodišti připomínajícím interiéry starých hradů. Toto schodiště bývalo ukryto před zraky oficiálních hostů a návštěv z vyšších společenských kruhů a i dnes je stále nenápadné se vstupem za dřevěnými dvířky na nádvoří.

Kdo po nich kdysi chodil? Bylo určeno sloužícím, kteří tudy vynášeli otop a v komnatách prvního patra zámku zatápěli a přikládali do kamen právě z tohoto schodiště, aby vůbec nechodili mezi panstvo a svou prací a přítomností je nerušili.

Ale i bohatí pánové a šlechtici tudy kráčeli. V barokních časech za dob stavitele zámku Serváce Engela přicházeli touto cestou za zámeckým majitelem soukromé návštěvy a vstupovaly rovnou do malého pánského salónku. Zde se páni potom věnovali hrám v karty nebo v kostky, pokuřovali, popíjeli a při tom mohli uzavírat a domlouvat vzájemné obchody a dohody.

Návštěvník dnes v polovině schodiště projde právě kolem dveří, kterých by si asi ani nevšiml. Ty velké jsou vstupem vedoucím do pánské komnaty, těmi menšími se pak přikládalo do kamen v místnosti za zdí.

V samotné věži pak spatří ještě kyvadlo a mohutné závaží od hodinového stroje, který pohání venkovní hodiny, a pak už se může pokochat vyhlídkou po okolí zámku. Věž je otevřena každý den kromě pondělí od 10 do 16:15 hodin.