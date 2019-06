O víkendu si můžete na zámku v Mníšku pod Brdy poslechnout výklad průvodce nejen uvnitř, ale také venku v zahradě. Jednou do roka při akci Víkend otevřených zahrad se dozví návštěvníci i to, co jindy běžně neuslyší.

Například, že když se procházejí parkem, stojí vlastně v bývalém hradním příkopu. Tehdejší majitel ho nechal zasypat, aby tak získal místo pro relaxaci a odpočinek. A hlavně, přece u svého sídla nemůže být bez parku a zahrady, to je u zámku samozřejmost.

Prohlídka okolí zámku zahrnuje přední část, která má podobu barokní zahrady s rovnými liniemi, fontánami, klasicistním obeliskem a sala terrenou, kam se chodilo na pikniky a odpolední čaje, a také zadní terasovitou část, jenž má vzhled anglického parku s romantickými zákoutími, vzrostlými dřevinami a nečekanými pohledy na budovu zámku.

Park byl poměrně nedávno zpřístupněn celý a návštěvník se může projít okolo zámku až k zadní brance. Tam se ocitne u hráze zámeckého rybníka nad náhonem k mlýnu a mlýnskému kolu. Příjemné procházky určitě nebude litovat.

Uvnitř zámku budou o víkendu přístupné dva prohlídkové okruhy, vyhlídka z věže, výstava mandal a pro rodiny s dětmi prohlídky s Elsou a Olafem, Kouzelné sklepení i výtvarná dílna.