Zámek Mníšek pod Brdy nabízí dva klasické prohlídkové okruhy, které zavedou zájemce do dávných dob barokních i nedávné doby první republiky. Mezi bohatě zařízenými interiéry se vyjímá například barokní kaple se vzácným oltářním obrazem nebo dětský pokojíček plný hraček malých aristokratů.

Každý víkend jsou připraveny i speciální prohlídky pro rodiny s dětmi. Mezi nejoblíbenější patří sobotní Pohádkové prohlídky s královnou Elsou nebo sklepení s pohádkovými postavami pro nejmenší.

Součástí dětských prohlídek a k nahlédnutí pro dospělé je také zajímavá výstavka o historii odívání. Na osmdesáti malých panenkách jsou vidět módní trendy a výstřelky různých historických epoch, a navíc se tu v jedné místnosti setkávají známí panovníci a panovnice, kteří a které by se jinak potkat nemohli.

Mezi ně patří třeba rakouská císařovna Marie Terezie a francouzský král Ludvík XIV., představitelé barokní módy. Jak jim to sluší? Marie Terezie je oděna v modrých šatech, které jsou inspirované jejím skutečným korunovačním rouchem. Úzký pas měla zvýrazněný korzetem a širokou sukni vyztuženou obručemi.

Modrá byla zřejmě císařovnina oblíbená barva. Oblékla ji při portrétování už jako desetiletá arcivévodkyně nebo mnohem později jako postarší panovnice. Nezůstalo to tak ale napořád. Po smrti svého milovaného muže se posledních patnáct let svého života již oblékala jen do černé. Nechala si zkrátit vlasy a nenosila šperky, které spolu s šaty rozdala svým dcerám a dvorním dámám.

To Ludvík XIV. byl rozhodně větší parádník. Udával tón a módu všem ostatním panovnickým dvorům, podle něj a Paříže se oblékala celá Evropa. Základem jeho oděvu je dekorativní košile s nařasenou krajkovou ozdobu kolem krku zvanou fiží, přes sebe má kabátec z drahé brokátové látky, na nohou kalhoty těsně pod kolena a hedvábné punčochy doplněné stuhami.

Ludvík chodil v botách na podpatku, na hlavě nosil rozměrné klobouky a vysoké paruky dlouhé až do půli zad. Jeho láskou nade vše byly diamanty, které ho zdobily téměř všude. Na rukávech, přezkách bot, na sponách podvazků, používal několik set briliantových knoflíků. Přestože na sklonku jeho vlády postihl francouzský lid hladomor, své marnivosti se nevzdal.