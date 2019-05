Počet zhlédnutí: 491

Článek od uživatele Marie Charvátová

Prodloužený víkend na Mníšku: zámek otevře i v pátek při pololetních prázdninách

"Třídenní víkend" plný prohlídek je připraven na zámku v Mníšku pod Brdy od pátku 1. února do neděle 3. února. Vstupte do období první republiky nebo do světa pohádek. Navštivte soukromé i společenské pokoje, prohlídky pro děti nebo zámeckou věž s vyhlídkou.