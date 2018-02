Zámek Mníšek má tři věže, protože na jednom rohu věž chybí. Prý si čtvrtou nemohl stavitel zámku dovolit, jelikož to byl čerstvý povýšenec a nepatřil mezi starou českou šlechtu. Ať to bylo tak nebo onak, věž nevznikla na zadní straně zámku, odkud nikdy nevedla přístupová cesta, a tak si toho příchozí stejně ani nevšimnou.

Do interiérů věží se nahlíží při prohlídce první z návštěvnických tras. V jedné je malá barokní kaple, ve druhé hodinový salónek a ve třetí salónek lovecký. A právě na prostřední věž s venkovními hodinami mohou návštěvníci vystoupat přímo i z nádvoří zámku. Po původním dřevěném točitém schodišti se dostanou až do půdního prostoru přímo pod krovy a pak do hodinové věže k velkému kyvadlu.

Hodinový stroj sice není vidět, ale vězte, že je funkční a aby tomu tak bylo stále, musí se k němu každých 24 hodin vyběhnout a ručně klikou vytáhnout závaží. Stroj poháněl troje velké hodiny, dvoje z nich jsou venku na věži, jedny ve stropě salónku pod ním. Jen ty vnitřní již bohužel neběží.

Z věže je možnost rozhlédnout se okny po nejbližším okolí. Z ptačí perspektivy je vidět most i park pod zámkem, zámecký rybník, co se děje ve městě a dohlédnout lze i na Skalku. Věž je otevřena shodně s otevírací dobou zámku.

O víkendu budou v zámku přístupné i obě prohlídkové trasy a otevřeny také speciální prohlídky pro děti. V sobotu 10. února se mohou těšit na Pohádkové prohlídky s královnou Elsou, při kterých budou hádat a vyprávět si o pohádkách, v neděli 11. února pak na Putování za zámeckými skřítky, na kterých se seznámí s místními malými skřítky, trpaslíky a trpaslicemi. Mohou také využít vstup do Kouzelného sklepení a malovat ve výtvarném ateliéru.