Obec byla na počátku minulého století vyhledávaným rekreačním střediskem movitých Pražanů a umělců. Hlavní postavou uměleckého světa byla malířka Zdenka Braunerová, jejíž ateliér je součástí expozice.

Roztocký zámek utrpěl hodně při povodni v roce 2002. Voda vystoupla do výšky prvního patra.

Skromné počátky

Počátky tvrze se datují do 13. století, na nádvoří uvidíte čtvercový základ věžovité stavby. Asi po stu letech se stavba rozrostla v gotickou tvrz. Tu si nechali postavit pražští měšťané Reihard a Eberhard z Remeše. Vznikl palác s kaplí, stavba měla dvě věže. Z kaple je dochován arkýř.

Renesanční zámek vznikl za rytířů Boryňů ze Lhoty na přelomu 16. a 17. století, dnešní podoba je z 18. století. Stavbu odlehčily vizuálně arkáda, nad arkýřem byla postavena věžička. K zámku přibyl dvůr se sladovnou, nachází se zde část výstavních prostor. K tomu ještě nechali majitelé vystavět stodolu a stáje. Používal se převážně jako administrativní sídlo Lichtenštejnů.

Park byl založen v 19. století. Pro veřejnost je zámek zpřístupněn od roku 1961.

Zajímavé expozice, stálé i příležitostné

Zámek má stálé expozice – Historii a stavební vývoj zámku, Bidermaierovský salon, a hlavně od roku 2014 velkou výstavu Sídlo hospodářské a úřednické správy 18. století. K tomu navštívíte obytný prostor správce, kancelář vrchnosti, černou kuchyni, jídelnu.

Dalším lákadlem je výstava Letoviska přelomu 19. a 20. století – v roztockém Tichém údolí stála a ještě stojí celá řada pozoruhodných vil. Bohužel za své vzala třeba vila japanologa a cestovatele Joea Hlouchy, dnes zdravotnické zařízení, nebo proslulá Maxmiliánka, která padla za oběť restitucím.

Pozoruhodná paní Braunerová

Velmi zajímavý je ateliér malířky Zdenky Braunerové (9. 4. 1853 - 23. 5. 1934), pozoruhodné osobnosti z počátku minulého století. Pokřtěná byla jako Zdislava Rosalina Augusta, vynikající malířka, autorka grafických úprav publikací, statí o soudobých umělcích. Část života prožila v Paříži, byla patronkou řady umělců, mezi něž patřili Antonín Chittussi, Vilém Mrštík, Julius Zeyer, Miloš Marten, Joža Uprka, František Bílek nebo Jan Zrzavý.

Ke krajinomalbě ji přivedl Chittusi, zamilovali se do sebe, plánovali sňatek, ale nakonec z něho sešlo. Oba byli velmi nezávislí, usoudili, že by spolu asi být nemohli. Nevyšel ani sňatek s V. Mrštíkem, ani vztah s o sedmnáct let starším J. Zeyerem. Ve Francii propagovala českou kulturu, byla velkou vlastenkou. Milovala moravské Slovácko i Slovensko.

Je pohřbena na Vyšehradě.

Roztoky plné akcí

V zámku se střídají tematické výstavy, pořádají se různé kulturní akce, známá jsou setkání historických vozidel. Součástí objektu je infocentrum a kavárna.

Do 3. března tu probíhá výstava Prima sezona, vily v okolí Prahy.

Vše je vhodné pro nenáročný, ale velmi zajímavý výlet v dosahu MHD. Otevřeno je celoročně.

