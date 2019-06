Tradice Dne otců vznikla ve městě Spokane ve státě Washington už v roce 1910. Američanka Sonora Smart Doddová chtěla poděkovat svému otci, který po smrti manželky sám musel vychovávat šest dětí.

První neoficiální oslava se tu konala 19. června 1910, v den narozenin Williama Jacsona Smarta, Sonořina otce. Popularita svátku rostla a třetí červnová neděle se postupně stala svátkem všech otců.

V současné době slaví spolu s Američany a Kanaďany vděčně tento svátek například v Brazílii, Velké Británii, Francii i Rakousku. Po roce 1989 se začal šířit i ve střední Evropě.

Den otců na zámku Loučeň

Tradice, živá především v Americe, se Česku dlouho vyhýbala, až do chvíle, kdy se našlo několik nadšenců, mezi něž patří i zámek Loučeň. Na něm se bude slavit Den otců již podeváté, a to v neděli 16. června, stejně jako v mnoha dalších zemích světa.

„Jeho jasnost princ Erich Thurn-Taxis byl sám zasloužilým a velice starostlivým otcem. Spolu se svojí manželkou kněžnou Gabrielou vychovali 9 dětí. Připravoval pro ně různé zážitky a zábavu. Jako mladík do českých zemí přivedl hru zvanou fotbal a na Loučeni založil první fotbalové mužstvo, starší než Sparta či Slávie. Později se zamiloval do rychlých aut, stal se prvním předsedou správní rady dnešní Škodovky a prezidentem dnešního Automoto klubu. Když přestal běhat po hřišti a začal jezdit závodními vozy, zblahobytněl (pozor, šlechta netloustne, šlechta blahobytní), ale láska ke sportu mu zůstala,” uvedl kastelán zámku Vratislav Zákoutský.

„Na Den otců Erich přikázal připravit v anglickém parku několik stanovišť pro otce i jejich děti. Osobně bude parkem procházet a na vše dohlížet. A tatínkové, kteří splní všechny soutěžní úkoly, od něj dostanou za odměnu žejdlík piva zdarma,” dodal Vratislav Zákoutský.

Zámecké prohlídky s knížetem Alexandrem Thurn Taxisem a princem Ferdinandem

Před sto lety loučeňský zámek obývala rodina Thurn-Taxisů. Současný stav zámeckých interiérů vychází z podoby, jakou měly za posledního majitele Alexandra Thurn-Taxise.

Ve studovně knížete poznáte Alexandrovy velké vášně - především k cestování a chovu koní, jak to dokládají vystavené zvířecí suvenýry, nebo fotografie knížete skákajícího v už pokročilém věku přes proslulý pardubický Taxisův příkop. Ložnice knížete, její předpokoj, koupelna či pokoj komorníka nechávají nahlédnout do ještě intimnějšího soukromí knížete. V podkroví je zase tajné království Alexandrovy choti, kněžny Marie von Hohenlohe.

Vztah knížecího páru k umění dokumentuje hudební salon, v němž koncertoval i rodinný přítel Bedřich Smetana, který přímo pro knížecí pár zkomponoval skladbu Z domoviny. Poté budete moci vstoupit i do světa knížecích princů - do dětského pokoje a sousedící učebny. Z oratoře můžete nahlédnout i do interiéru zámeckého kostela Nanebevzetí Panny Marie, stavby slavného barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Autentičnost podtrhuje množství dobových rodinných fotografií.