Dvanáctý ročník světového festivalu Let It Roll opět zavítá do Milovic. Na něm určitě nebudou chybět živoucí legendy české drum and bassové scény, které budou sekundovat největším hvězdám světové elektronické hudby jako je např. Chase & Status, Andy C, High Contrast, Noisia nebo Pendulum.

“Letos se účastníci mohou těšit i na docela pestrou ochutnávku českých DJs. Mezi největší pecky, které by si návštěvníci neměli nechat ujít, je Madface, Tom SMall nebo A-Cray,” říká zakladatel festivalu Zdeněk Souček.

Prvním v seznamu české drum and bassové scény je ostravský producent Patrik Baňoch alias Madface. Ten se stal první Čechem, jehož tracky začaly vycházet pod vydavatelstvím RAM Records. Tento ostravský talent je miláčkem jak českého publika, tak toho zahraničního, zejména pak britského. Je také součástí Let It Roll bookingu.

Další významnou postavou na Let It Rollu je český drum and bassový producent Tom SMall, který si oblíbil ve svých dj setech hutnou basu, při které kombinuje čerstvé dubplaty s klasickým žánrem. Návštěvníci tak uvidí český drum and bassový deep. “Tom Small se dostal do povědomí před sedmi lety s trackem nazvaným “Paralyzing Ways” a poté se dostal do hledáčku i zahraničních fanoušků a to zejména díky jeho spolupráci s umělci jako Bredren či Kryptomedic,” říká Václav Mrkvička a.k.a Falen Gemini, dvorní DJ Let It Rollu.

A-Cray, vlastním jménem Ondřej Krejčík, který na české scéně působí již od roku 2010, patří mezi další živoucí legendy české drum and bassové scény. A-Cray se stal uznávaným producentem v zahraničí a patří mezi nejlepší české producenty podle Czech DnB Awards. K hraní a obecně k hudbě ho přivedl jeho otec, který našel zálibu v technu a drum and bassového hudbě..

Návštěvníci se za měsíc mohou také těšit na velkolepou opening show, v rámci které nebudou chybět skladby od těch nejzvučnějších jmen, jako jsou Hybrid Minds & InsideInfo s trackem No Discussion, Abis s peckou Ignition, Icicle s To The Stars, The Outside Agency a jejich Asteroid Belt, nebo německé duo Neonlight s temně vyhlížející Wormhole.



***

Let It Roll

Kdy: 1.–4. srpna 2019

Kde: Milovice (u Prahy)

Let It Roll festival je největší drum & bassový festival na světě s řadou mezinárodních ocenění, který se v Česku koná už dvanáctým rokem. Festival je kromě toho, že ho navštěvují lidé z celého světa (64 zemí, kteří tu utratí přes 155 milionů korun), zajímavý i tím, že zavedl cashless systém (už čtvrtým roky). Má také největší hudební stage v Česku a zejména ve světě je proslulý unikátní audio-vizuální performace. www.letitroll.cz