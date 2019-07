Hudební festival Let It Roll, který se letos uskuteční opět v Milovicích u Prahy o prvním srpnovém víkendu 1.–4. srpna, přináší i tento rok zajímavé novinky, které by si milovníci drum and bassové hudby neměli nechat ujít.

Nejen, že návštěvníci zažijí skvělou hudbu a atmosféru, ale také podpoří koncept Rollin´Green. „Díky tomuto konceptu společně s účastníky myslíme na sociální, environmentální a ekonomickou udržitelnost akce. Třídíme, recyklujeme, snažíme se každým rokem odbourat spotřebu plastů. Letos poprvé například nebudou brčka. Také se každým rokem snažíme snížit uhlíkovou stopu, proto jsme pro návštěvníky znovu zajistili kola, kterými se můžou dopravit třeba k vodě,” uvedl zakladatel festivalu Zdeněk Souček.

Stejně jako ochrana životního prostředí, je pro pořadatele důležitá bezpečnost všech návštěvníků. Proto budou před areálem namátkové policejní kontroly a u vchodu bude působit zkušená bezpečnostní služba, která bude pečlivě hlídat, aby se do areálu nedostaly nebezpečné předměty nebo rizikové osoby.

Důležitou součástí festivalu bude stánek Hard & Smart, jehož úkolem je zajistit co nejvyšší míru bezpečnosti účastníků festivalu prostřednictvím osvěty a odborných rad od vyškolených expertů. Smyslem programu je prevence a předcházení rizikovému chování a zmírnění negativních jevů spojených s užíváním legálních i nelegálních psychotropních látek. Ve stánku si účastníci festivalu mohou také doplnit vitamíny z ovoce, které stánek zdarma nabízí a v klidu si odpočinout.

Komfort ve vychytaném areálu, díky kterému se návštěvníci na festivalu Let It Roll každým rokem rádi vracejí, bude zase o špetku propracovanější. „Snažili jsme se vylepšit areál tak, aby se zde všichni cítili dobře. Pro tento ročník jsme zajistili dostatek toalet, vody, krytých jevišť a stíněných trávníků, kde se budou moci účastníci schovat před sluncem. Celkově kemp, food zone a bary budou mít všichni na dosah ruky,“ popisuje Souček.

Oblíbenou atrakcí festivalu jsou proslulé Bus Parties, které nebudou chybět ani letos. Teddy Killerz s Gydrou, Zombie Cats s Abisem, Hybrid Minds, dvojice Killbox, The Prototypes, Rene LaVice s TC, nebo Koven a Muzzy! To jsou jména djs, kteří budou šlapat na plyn v autobuse, ve kterém se návštěvníci mohou projet se svojí partou přes den, pokud nestihnou svého oblíbeného interpreta v noci.

Účastníci se i letos mohou těšit na majestátní opening show, která odkryje další část festivalového příběhu o válce robotů. Úvodní představení budou doprovázená premiérami speciálně složených tracků od těch nejlepších drum and bassových producentů. Novinkou bude také sobotní vyhlášení ankety TOP 10 nejlepších drum & bass tracků historie, která bude také doplněna o unikátní audiovizuální show.

Také se návštěvníci mohou potkat s producenty a djs i mimo podia, a to účastí na konferenci Beats Evolution Conference 2019.