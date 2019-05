Dvanáctý ročník největšího drum&bassového festivalu na světě Let It Roll Open Air se bude opět konat v areálu bývalého letiště v Milovicích ve středních Čechách. Na prodloužený víkend pod širým nebem plného elektronické hudby každoročně láká desetitisíce fanoušků takřka z celého světa a jeho popularita stále roste. Jen v loňském roce se na tento festival sjelo tři desítky tisíc příznivců tohoto hudebního žánru.

Mezi hlavní tahouny letošního letního vydání Let It Roll patří např. živoucí legenda drum&bass scény Andy C nebo vizionářské trio Noisia. Do Milovic letos dorazí i Camo & Krooked, Dimension nebo Sub Focus a Wilkinson.

Let It Roll Open Air se mj. řadí mezi přední české i světové hudební akce, které jsou vedle velkých jmen na programu vyhledávány i pro svou vizuální stránku. Drží také několikaleté prvenství v největší festivalové stage v Evropě, která zabírá plochu několika panelových domů. Na hlavní stage se pak také každoročně odehrává zmíněná zahajovací ceremonie, která spojuje hudební kulisu s projekcí a světelnou show a fanouškům tak prostřednictvím několika smyslů vypráví nový kousek příběhu, jímž je daný ročník festivalu inspirován.

„Festival je mezi fanoušky proslulý svým komiksovým příběhem, který dává do kontrastu roboty proti lidem. Ani tento rok nebude výjimkou,” uvedl Zdeněk Souček, zakladatel festivalu Let It Roll, a dodal: „Pro mnohé bývá často zahajovací ceremonie jedním z nejsilnějších zážitků festivalu.”

Pořadatelé si každý rok dávají záležet i na designu jednotlivých stagí, na jejichž stavbě se několik týdnů před zahájením podílí specializované týmy věnující se designu open-air festivalů. „Každá stage nabídne nová témata, počínaje velkolepou Mothership Main stagí až po živou, zelenou Eve's Garden, přes vnější planetární prostory, jako je The Temple stage a intergalaktická scénická Shredder stage,” prozradil dále Souček.

Kompletní seznam vystupujících pro rok 2019 bude čítat skoro dvě stovky jmen obsahující jak ty největší hvězdy drum and bassové scény jako Pendulum nebo High Contrast a další, tak i desítky o něco méně známých, avšak velmi zajímavých producentů, DJs a MCs, včetně početného zastoupení česko-slovenského supportu.

Festival podle organizátorů nabízí všechny polohy drum&bass, snaží se tak uspokojit všechny fanoušky a příznivce drum&bass hudby. Ti se mohou těšit na tuto nevšední párty už za necelé čtyři měsíce, a sice 1. - 3. srpna 2019.

