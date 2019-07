Nyní ke krásné okolní přírodě, zdejšímu zámku s parkem, v němž je unikátní soubor labyrintů a bludišť, Muzeu velkých volantů a k daleko široko proslavenému Zmrzlinovému ráji přibylo Lenčino muzeum hraček s vůní perníku.

Zakladatelka muzea Lenka Chudomelová sbírala celý život panenky a všechno co k nim patří – oblečky, kočárky, nábyteček… A od panenek už byl pouhý krůček k dalším hračkám a od nich ke společenským hrám, dětským knížkám… Jenomže když začala její sbírka ohrožovat normální chod domácnosti, řekla si, že se se svou vášní podělí i s ostatními lidmi. Po nepříjemných peripetiích s hledáním vhodných prostor a s úřady našla spřízněnou duši ve starostce Loučeně Martě Peterkové a důstojné prostory v loučeňském kulturním domě.

Vznikl zde bez nadsázky ráj hraček, v němž návštěvníci uvidí doslova zástupy panenek všech druhů, velikostí, barev pleti, od zámeckých dam po pionýrku či zdravotní sestřičku, maňásků, medvídků a medvědů, plyšáků, autíček, her a dalších nezbytností dětství.

A protože je Lenka Chudomelová pernikářka, vytvořila i expozici „s vůní perníku“, v níž najdete nádherně ozdobené perníky (nejen od Lenky), od maličkých až po sestavované perníkové objekty, ale i formičky, vykrajovátka a další nezbytnosti k výrobě voňavého těsta. Dominuje jí v autentické lesní zahrádce perníková chaloupka o výšce dospělého muže, která si vysloužila jako největší svého druhu zápis do české knihy rekordů.

Při budování muzea došla paní Lenka k poznání, že by měla nabídnout i něco rodičům. Ne že by maminky nerady zavzpomínaly na panenky svého dětství a tátové na pistolky, auta s bovdenem či na to, jak se zlobili při hraní Člověče nezlob se. Ale předměty z vybavení babičkovských kuchyní, staré šicí stroje, nezbytné pro oblékání panenek, bakelitový telefon s kruhovým číselníkem, chemlonové „obrazy“, kabelky a kufry, krásný nábytek, příklady dobové módy či retro expozice s mýdly Helada, skládacím toaletním papírem a dalšími věcmi denní potřeby, které se ve své době daly koupit „jen pod pultem“, budí nostalgické vzpomínky a údiv.

Vedle věcí známých se v expozicích najdou i skutečné unikáty. Třeba militaristická desková hra z doby druhé světové války s názvem Adler, v níž figurky nahrazují dřevěná bojová letadélka.

Muzeum je otevřeno od úterý do pátku a v neděli od 10 do 15 hodin, v sobotu od 10 do 17 hodin.