Ve středu 5. června se od devíti hodin začaly do parku u nymburské secesní vodárenské věže scházet skupinky dětí. Na trávníku byly pro ně připraveny deky, na které si posedaly, aby si v půlhodinových blocích poslechly vždy v podání tří „vypravěčů“ pohádky, jak řekla v úvodním slovu ředitelka knihovny Helena Liptáková, přátel nymburské knihovny.

V prvním bloku četla Dana Štěpánková z divadelního spolku Hálek, Jiří Vetešník, rovněž ochotník, si zahrál s textem pohádky na piráta a autor tohoto článku Jan Řehounek četl o cirkusu a zároveň s dětmi sehrál scénku inspirovanou čtenou pohádkou.

V druhém bloku se objevili divadelníci Pavel Procházka v kostýmu čarodějnice a Amálka Votrubová jako drak se čtením souvisejících pohádek, což se samozřejmě dětem líbilo. Zaujal je i písničkář Jirka Černý, který s kytarou zazpíval několik „zvířátkových“ písniček.

Třetí pohádkový blok obstarali divadelník Lukáš Paclt, pracovnice TIC Bety Otradovská a kytarista Michal Brabec, každý s pohádkou podle svého vlastního výběru.

Přibližně třem stovkám dětí připravili moc hezké dopoledne. Ony totiž po skončení čtení ještě ve většině neodešly hned zpátky do školy, ale v druhé části parku ještě poseděly, sdělily si dojmy a nasvačily se. Tečkou byl i zdobený perník, který jim při odchodu rozdaly knihovnice. Jako pozvánku do knihovny, aby se v budoucnu staly aktivními čtenáři, neboť to je smyslem týdne čtení, si odnesly i pěkné záložky do knih.