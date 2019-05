Spisovatelka Jarmila Mandžuková, jež žije ve Včelné u Českých Budějovic, je známou českou odbornicí na moderní gastronomii a zdravou výživu. Napsala více než stovku knih, od populárních kuchařek (např. Zeleninová kuchařka, Rychlovečeře, Budíková dieta, Vánoční cukroví na poslední chvíli…), přes knihy o zdravé výživě (Výživa v těhotenství od A do Z, Výživa dětí, Potraviny pro zdravou výživu od A do Z…), knihy rad při zdravotních obtížích (Co jíst, když…, Co nejíst, když…, Co nám chybí, když…, Co pít, když…), až po velmi žádané „léčitelské“ tituly (Léčivá síla vitamínů, minerálů a dalších látek, Sebeléčba – cesta ke z draví a vitalitě…). Řada těchto titulů vyšla i na Slovensku.

Nymburskou besedu paní Manžuková zaměřila na léčivé bylinky. Těm se věnuje např. v knihách 10 zázračných přírodních léků a Bylinky – léčivá síla přírody.

„Dnešní hektický životní styl s sebou bohužel přináší množství civilizačních chorob a zdravotních potíží. Pro mnohé jsou nejběžnějším lékem syntetická léčiva, ale jejich vedlejší účinky jsou někdy alarmující. Zjevně bezpečnější se jeví alternativní metody léčby a především to, co vychází ze zkušeností předchozích generací, léčba bylinkami,“ uvedla své povídání.

Posluchačům představila několik bylin (šalvěj, hloh, kopřiva...), které, aniž to většina lidí vůbec tuší, jsou téměř zázračnými prostředky pro zachování našeho zdraví. Většinu přítomných velmi překvapily například informace o všestranných účincích lněného semínka a lněného oleje.

Že beseda mimořádně posluchače zaujala, svědčila i řada dotazů, přičemž i samotnou lektorku překvapilo, jaké mají mnozí z nich znalosti a jaké podrobnosti je zajímají.

Ředitelka knihovny Helena Liptáková v závěru besedy vyjádřila naději, že to nebylo poslední setkání s Jarmilou Manžukovou, a ta slíbila, že na podzim určitě přijede znovu.