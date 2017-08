Počet zhlédnutí: 335

Článek od uživatele Jan Řehounek

Na kole po levém břehu Labe z Poděbrad do Nymburka

Cyklostezka z Poděbrad do Nymburka je mezi rekreačními cyklisty dobře známá – především o víkendech se to na ní jen hemží v obou směrech. Již méně je využívána levobřežní cyklostezka, a to i přesto, že je svým okolím daleko atraktivnější.