„Trošku jsem se vrátila do dětských let. Natáčela jsem ve studiu u Karla Vágnera v Průhonicích pohádku O zasněné žirafě do knížky Vládi Slezáka Pohádky z hvězd. Bylo to hrozně fajn. A navíc s režisérem a báječným zvukovým mistrem Zdeňkem Klementem, se kterým jsem točila v tomhle studiu všechna cédéčka pro Multisonic. Tak jsme si trochu zavzpomínali. A mimochodem, ty pohádky jsou moc krásné,“ prozradila Hana Zagorová, co dělala v nahrávacím studiu.

Na své sobotní vystoupení s Boom!Bandem Jiřího Dvořáka na festivalu Votvírák, který se konal na letišti Boží Dar v Milovicích na Nymbursku, se Hana Zagorová moc těšila. V první polovině dne návštěvníky akce zaměřené převážně na rock, pop a hip hop v provedení českých a slovenských interpretů sužovalo velké teplo, od kterého davům ulevovali hasiči s kropicím vozem. Kolem 17.00 hod. však silný vítr a déšť na tři hodiny festival přerušily.

„Nikdy v životě jsem si na své publikum takhle dlouho nepočkala. A ono na mne,“ říká Hana Zagorová. „Když do našeho vystoupení zbývala v sobotu už opravdu jen chvilka, zvedl se vítr a začaly padat stojany. Už jsme slyšeli skandování publika Hanka, Hanka, Hanka!, ale když přišla strašidelná průtrž mračen, pořadatelé museli publiku oznámit, že se mé vystoupení musí o patnáct až dvacet minut posunout. Že se snad počasí umoudří. Bohužel se tak nestalo, a tak se posunovalo a posunovala. Publikum se schovalo v obřích stanech a trpělivě na nás čekalo. To bylo strašně milé. Nakonec museli pořadatelé udělat změny v programu, a abych mohla vůbec vystoupit, poslali jednu kapelu domů. Neustále se mne dotazovali, zda nejsem ze vzniklé situace příliš vystresovaná a že by pochopili, kdybych se rozhodla vůbec nevystoupit. A to jsem rezolutně odmítla! To bych přece svému publiku nikdy neudělala!“ vypráví devítinásobná Zlatá slavice. Vystoupení na Votvíráku pro ni bylo posledním vystoupením před prázdninami, které bude jako každoročně trávit se svým manželem Štefanem Margitou ve španělské Malaze.

Hana Zagorová se vystoupením pod širým nebem dlouho vyhýbala. Poprvé pod širým nebem vystoupila na Koncertě pro všechny bezva lidi, který rok co rok nedaleko zámku Konopiště pořádá Rádio Blaník. Prvním regulérním letním festivalem, na kterém kdy vystoupila, pak byl v roce 2016 festival Benátská. „Přemlouvat jsem se nechala fakt hodně dlouho, ale dneska vím, že jsem udělala moc dobře, když se k open airům nechala přemluvit. Panuje na nich fakt báječná atmosféra,“ vzpomíná. „Vedle Votvíráku jsem letos pod širým nebem zpívala na Brtišťské noci, v Písku a v Chrastavě. Všechna vystoupení jsem si moc užila. Publikum se báječně bavilo, smálo, zpívalo si se mnou! A po dlouhé době jsem se v Chrastavě potkala i s milou kolegyní Věrou Martinovou,“ dodává Hana Zagorová.