Na trati si změřili síly jezdci kategorií buggy 4x2, 4x4, N1400, 1400, 1600, nad 1600, speciál, KART a Racer 125, 160 a 250. První jízdy proběhly na suché trati, která však po pečlivé přípravě organizátora téměř neprášila. Ale odpolední, hlavně finálové, jízdy se jely již na vlhké trati.

Místní jílovitá trať se navíc vyznačuje tím, že čím více je mokrá, tím horší je její sjízdnost. Tato vlastnost také zamíchala výsledným pořadím finálových jízd. O co více to však na trati klouzalo, o to více to zároveň bylo zajímavé pro diváky.

A když diváci mezi jízdami přecházeli trať do diváckého prostoru uvnitř závodního okruhu, snadno se přesvědčili o kluzkosti trati, když mnohdy měli problém udržet se při přecházení trati na nohou. A auta zde jezdila plnou rychlostí!

Nutno říci, že všichni jezdci své vozy perfektně zvládli, a kromě běžných kontaktů nedošlo k větší nehodě.

Oficiální výsledky najdete na stránkách organizátora KPM Kosice.

I když se jednalo o amatérské závody, byli na ně organizátoři připraveni profesionálně.

