V sobotu 3. srpna od sedmi večer opět ožije úpatí starého veltruského mostu na pravém břehu řeky Vltavy ráznými rockovými rytmy.

Na úvod již tradičně nastoupí lokální agrofolkové Vlasaté žárovky následované Rozkouřeným Cipískem a jeho bigbítovými evergreeny.

Ve čtvrt na deset to rozbalí mladoboleslavská těžkotonážní perla zvaná Syndrom s frontmanem Jéňou, co rád skáče šipku do publika.

Ve finále po jedenácté vystoupí pražské kvinteto Souboj s pamětí vyhlášené jak svými vokály, tak i důrazným rockovým spodkem.

V sobotu se neočekávají žádná vedra, má být kolem 22°C a spíše zataženo s možností přeháněk.