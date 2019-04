Sobotní boje vyšly i Kolínu, který si z miniturnaje v Polance nad Odrou odvezl čtyři body za vítězství nad Šenovem i prostějovským béčkem.

MINITURNAJ V KUTNÉ HOŘE (pořadatel Náchod)

Loni skončili na čtvrtém místě, letos útočí mnohem výš. Korfbalisté Náchoda dál berou první ligu útokem. V domácím miniturnaji, ke kterému si pozvali své soupeře do Kutné Hory, sice nedominovali, na čtyři body jim to však stačilo. Díky výhrám 17:16 nad Novým Lískovcem a 20:17 nad Táborem dál drží první příčku tabulky.

Částečně spokojený je po sobotě i Tábor, který uzmul alespoň dva body za výhru 16:10 nad letos nevyzpytatelným Novým Lískovcem. Táborští uspěli i přesto, že v zápasech postrádali dlouhodobě zraněného Daniela Valeše a Davida Štegera, jenž byl v zahraničí.

SK Plhov Náchod - Brno KK Nový Lískovec 17:16

Brno KK Nový Lískovec - Tábor KC SPŠS 10:16

SK Plhov Náchod - Tábor KC SPŠS 20:17

Pavla Horáková (hráčka, Tábor): „Vzhledem k tomu, s jakou jsme nastoupili sestavou, tak jsme podali docela slušný výkon. Proti Novému Lískovci nám vyšla taktika, kdy jsme soupeře nechali střílet. Měli jsme vysokou sestavu a navíc jsme spoléhali na to, že Lískovci to z dálky tolik nejde. Vyšlo nám to, hlavně ve druhé půli, kdy už soupeře trochu opustilo počáteční nadšení. Trochu nás mrzí ztracený zápas s Náchodem, protože jsme měli dost šancí, které jsme bohužel neproměnili. Náchod hrál ve vlnách, kdy se mu chvíli dařilo, a odskočil nám a my ho pak doháněli. Výkony Náchodu mě však vůbec nepřekvapují, už loni jeho hráči prokazovali velký potenciál. Mají dobré vedení v čele s Radkou Čermákovou a to je velmi důležité.“

MINITURNAJ V POLANCE NAD ODROU (pořadatel Šenov)

Mistr dál drží vysoký standard. Kolín v pátém kole nezaváhal se Šenovem, ani se silnou rezervou Prostějova a dál může směle pomýšlet na obhajobu titulu. V sobotu nejprve do duelu s Šenovem nasadil dravé mládí a naplno to rozbalil proti Prostějovu.

Vembloudi rezervě Hanáků uštědřili lekci, když zápas ovládli jasně 24:9. Kolín konečně naplno přenesl do zápasů tréninkové úsilí a jeho soupeři s ním letos opět musejí počítat. Zvlášť když se postupně do bývalé formy rozehrává i bývalý reprezentant Matěj Kubíček.

Šenov KC - ZŠ Kolín VKC 8:16

Kolín VKC - Prostějov SK RG "B" 24:9

Šenov KC-ZŠ - Prostějov SK RG "B" 10:12

Jakub Novotný (hráč, Kolín): „Poprvé v sezoně jsme se v zápase shodli na tom, co trénujeme. Už nějakou dobu pracujeme na herním systému, protože s námi nastupuje několik hráčů, kteří tu ještě před nedávnem nebyli a byli zvyklí na něco jiného. Navíc jsme zlepšili střelbu. Výkon proti Prostějovu byl z naší strany výborný, vyhrát první čtvrtinu 9:0 je fakt pěkný. Výhra v prvním utkání se Šenovem možná není tak výrazná, ale nasadili jsme mladší hráče, aby si taky zahráli.“