Na vedoucí Kolín nyní ztrácí jen bod a o zápas o zlato ho připraví jen velká souhra náhod v posledním kole.

MINITURNAJ V PROSTĚJOVĚ

Udělali, co mohli, finále je však přesto nejspíš mine. Korfbalisté prostějovské rezervy sice v sobotu vyhráli oba své domácí duely nad Znojmem B a Táborem, do finále však mají daleko. V závěrečném kole si to rozdají s přímými konkurenty Náchodem a Brnem B a obě utkání musejí bezpodmínečně vyhrát a ještě jim to nemusí stačit. Naději však mají.

Jan Tichý (hráč, Prostějov): „Určitě spekulujeme, že ještě existuje teoretická možnost podívat se do finále. Základ je porazit v příštím kole Náchod i Brno a doufat, že Náchod prohraje i zápas s Brnem. Ještě jsme poslední kolo neřešili, jestli postavíme třeba i víc hráčů z extraligy. Spíš bude záležet, jestli se to třeba nebude krýt se semifinále dorostu.“

Prostějov SK RG "B" - Modří Sloni YMCA Znojmo "B" 24:20

Tábor KC SPŠS - Modří Sloni YMCA Znojmo "B" 15:16

Prostějov SK RG "B" - Tábor KC SPŠS 17:12

MINITURNAJ V KUŘIMI (pořadatel Nový Lískovec)

Jsou na tom podobně jako Prostějov, ambice však mají trochu jiné. Korfbalisty brněnské rezervy čeká totožný scénář jako prostějovské hráče. Pokud chtějí do finále, musejí vyhrát oba poslední zápasy. Brňané však po něm nejdou za každou cenu, důležitější je pro ně dát prostor hodně hráčům a korfbal si užít. O tom svědčí i fakt, že do derby s Novým Lískovcem, které jim mohlo přinést větší finálové naděje, nenasadili to nejsilnější, co měli k dispozici.

To Kolín už má klid. Finálovou účast si pojistil hned v prvním kuřimském utkání, když si poradil s domácím Novým Lískovcem. Pak už je nemusela mrzet ani remíza s béčkem Korfbal klubu.

Ondřej Fridrich (hráč, Brno B): „Po finále letos zvlášť nekoukáme, máme trochu jiné cíle. Samozřejmě by to byl příjemný bonus, ale chceme hlavně dát prostor co nejvíc hráčům a pěkně si zahrát.“

Brno KK Nový Lískovec - Kolín VKC 11:14

Brno KK "B" - Kolín VKC 15:15

Brno KK Nový Lískovec - Brno KK "B" 16:14

MINITURNAJ V PARDUBICÍCH (pořadatel Náchod)

Pořadatelský tým nenechal nic náhodě. Náchod v Pardubicích potřeboval se soupeři ze dna tabulky bodovat naplno a to splnil. Vyhrál bez problémů oba zápasy s Wroclawí i Šenovem a už se pomalu může těšit na boj o prvoligový titul.

V posledním kole Náchod změří síly s dotírajícími rezervami Brna a Prostějova, i dvě prohry ho však v cestě do finále nezastaví. Ve prospěch náchodských korfbalistů hraje totiž už takřka nedostižné skóre. Aby Brno, nebo Prostějov Náchodu finále ještě vzaly, musely by si oba týmy na poslední kolo do Brna přizvat nějaké nadpřirozené bytosti.

SK Plhov Náchod - Sport Club Defenders Korfball Wrocław 20:5

Sport Club Defenders Korfball Wrocław - Šenov KC-ZŠ 15:24

SK Plhov Náchod - Šenov KC-ZŠ 29:5