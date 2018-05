V neděli 20. května od 10 do 17 hodin uvede Muzeum lidových staveb v Kouřimi národopisný pořad Letnice. Slavnost připomene dnes již zapomenuté lidové obyčeje se vztahem k Letnicím - otvírání studánek a působivou obchůzku královniček. Nebude chybět hudba, tanec.

Připomínka založení církve

„Letnicové slavnosti jsou tradiční oslavou svátku Seslání Ducha svatého a připomínkou založení církve. V lidové kultuře byly s letnicemi spojeny královské slavnosti, vodění, honění či stínání krále,” uvedl ředitel Regionálního muzea v Kolíně Mgr. Vladimír Rišlink.

Třikrát během dne (v 10.30, 13.30, 15.30 hodin) proběhne půvabná obchůzka královniček následovaná otevíráním studánek, na závěr se bude tančit pod májí. Účinkovat bude Dětský folklórní soubor Sejkorky ze Slatiňan.

Jak se „voblíknout”

Šup do sukně aneb Voblíkání do kroje je pořad národopisného souboru Horačky, který je výsledkem bádání v muzejních národopisných sbírkách a archivech. To přineslo mnoho objevů a zjištění nejen o materiálech, vzorech a střizích, ale též o způsobu strojení oděvu.

Nadšení členové souboru si přímo podle dobových předloh vlastnoručně vyrobili nové krojové součástky. Dozvíte se, jak se správně ustrojit na pole, jak na tancovačku a v čem na pouť či do kostela, zahraje kapela, bude se tančit. Zvláště zvídaví návštěvníci budou mít příležitost si prohlédnout i pár původních historických kousků šatstva. Pořad začne od 11.30 a 14.30 hodin.

Boží milost do žaludku

K letnicím v minulosti neodmyslitelně patřil symbol holubičky. V rámci řemeslné dílny se zájemci naučí vyrábět holubičku z vejdumků. Nebudou chybět tradiční pokrmy „kosmatice“ a „boží milosti“, připravované na plotnách replik krásných historických sporáků.

Letnice se slavily již v době předkřesťanské

Letnice původně trvající sedm dní s přísným zákazem polních prací, byly postupně omezeny na Boží hod svatodušní. Křesťanské letnice se projevily v lidové kultuře například omezováním sňatků a stěhování v týdnu před nimi. Období Letnic jako období plného rozvoje vegetačních sil přírody bylo v celé Evropě spojeno s projevy předkřesťanské agrární magie.

V lidové kultuře byly s letnicemi spojeny královské slavnosti, provozované především svobodnými muži, vodění, honění či stínání krále. Čištění studánek a rituální první koupele v přírodě měly zajistit dostatek vláhy pro vegetaci. Řada ochranných a prosperitních magických praktik měla přímo zabezpečit zemědělskou produkci. Pro úrodnost polí se mladé manželské páry válely v osení, prováděly se obchůzky polí, o svatodušní vigilii se v noci konalo první pasení dobytka i práskání biči, které zahánělo čarodějnice.