V sále bývalo ticho jako v kostele, slova se neztrácela pod stropem, pronikala do niter. Jejich autor se nedožil ani 25 let. Establishment ho ignoroval, nezapadal do režimní marxistické tvorby.

Texty nevydalo žádné nakladatelství, později začaly kolovat v opisech. Z okrajové záležitosti je katapultovali do širokého povědomí rockoví muzikanti. Do hudební nirvány uvedl Hraběte Vladimír Mišík zhudebněním Variace na renesanční téma.

Básník beatnické generace

Hrabě byl velmi muzikální, vyrůstal v Lochovicích, kde je také pochován. Hrob v koutě malého vesnického hřbitova je prostý. Žádné věnce u bítníkova rovu. Pár svíček a a jméno na desce s několika notami v pěti linkách.

Pozapomenut tu od roku 1965 odpočívá kultovní básník. Lochovice jsou malá vesnice na okraji Brd. Hrabě tu vyrůstal, narodil se roku 1940 v Příbrami.

Muzika mu byla vším

Od mládí ho to táhlo k muzice, studoval sice pedagogickou fakultu, ale k učitelování se dostal až poslední rok života. V Hořovicích studoval střední školu, založil dixielandovou kapelu. Hrál na saxofon, klarinet, jazzové skladby prezentoval spolu s bluesovými v Redutě, Olympiku, tenkrát jazzových klubech, nakonec zakotvil v poetické kavárně Viola. Tady jste mohli slyšet slavné Blues za Vladimíra Majakovského, Reduta blues, Blues pro bláznivou holku...

Ameriku v té době zasáhla tzv. beatnická generace, Hrabě se setkal s jejím vrcholným představitelem A. Ginsbergem, který v roce 1965 zavítal do Prahy na Majáles.

Hrabětovy verše pomohl rozšířit mezi publikum V. Mišík a skupina ETC, Variace na renesanční téma, Ty II., a Jam session vyšly v roce 1980 na albu Etc.

Do repertoáru ho zařadili další hudebníci, po revoluci vyšla i sbírka básní Blues pro bláznivou holku. Krátký život ukončila tragédie, nešťastnou náhodou se otrávil svítiplynem. Chtěl si doma přitopit sporákem a usnul. Miloval život, bohužel skončil jako závěrečný verš Variace…

Náš život hoří jako svíce

a mrtví milovat nemohou!

Starobylá obec

Lochovice jsou zaznamenány jako majetek Zdeňka Zajíce z Valdeka v roce 1318. Obec měnila často majitele. Nejdéle náležela, 174 roky, Vratislavům z Mitrovic.Tti tu postavili renesanční zámek, nyní přestavěný a nepřístupný.

V 18. století nechal hrabě Netolický z Egenbergu v lese Koncipudy postavit na léčivým pramenem kapličku, později tu zřídili malé lázně. V koncipudských lesích se skrývala i banda loupežníka Lebensdorfa, v roce 1846 ho oběsili v Hořovicích.

Lochovice leží na železniční trati Podbrdské lokálky ze Zadní Třebaně. V nedalekých Všeradicích se narodila legendární kuchařka Magdalena Dobromila Rettigová, která tu má muzeum a je tu i výborná hospoda s pivovarem. V Neumětelích údajně leží Horymírův čacký oř Šemík.