Proč se ho bojí?

Velkou záhadou je jezírko v hradním příkopu. Prý tu žijí rozličné příšery, zjevují se přízraky, neví se, kudy do něj voda přitéká, ani kudy mizí. Na konci 19. století ho vyčerpali, na dně nic nenalezli, za dva dny bylo v díře zase přes deset metrů vody.

Prchlivý král a Nepomuk

Král Václav žil stále ve stínu svého otce Karla IV., kterého se snažil napodobit. Miloval lov a své psy. Člověk to byl prchlivý, rád truňkoval, s kumpány hýřil, a když se konečně obrátil k lepšímu, zastihla ho roku 1419 na Novém Hrádku u Kunratic smrt. Za jeho éry vstupují na scénu Jan Hus i Jan Žižka, kteří dlouho určovali běh našich dějin.

Po králově smrti přišly husitské bouře a jejich aktéři královu mrtvolu znesvětili.

Největší „zásluhou“ Václava IV. byla účast na smrti Jana Nepomuckého. Byl u jeho mučení, prý se aktivně účastnil. Málo známému kanovníkovi zajistil nehynoucí slávu. Nešlo o zpovědní tajemství, jak se traduje, ale o spor s arcibiskupem Janem z Jenštejna. Dříve Václavův přítel se postavil proti opileckému králi, a to neměl dělat.

Kanovníkovo rodiště se jmenovalo Pomuk, na Nepomuk bylo přejmenováno později.

Na Nepomuka narazíte ve veškerém katolickém světě, po Václavovi toho ve vzpomínkách moc nezbylo.

Honosný hrad plný strašidel

Ale Točník je kamennou upomínkou na neurotického krále, který se stal ke konci života velmi zbožným. Točník, dominanta Hořovicka, se pyšní, to slovo sem právem náleží, velkým palácem s bočním křídlem. Má rozměry 34 krát 9 metrů.

Václav trpěl stihomamem, z hradu existovala řada únikových cest. Po Václavově smrti přešel Točník na jeho bratra Zikmunda Lucemburského, roku 1421 šel poprvé do zástavy. Královská komora ho získala do majetku v roce 1594.

Císař Rudolf o něj ale nestál. Přesto na hrad v roce 1600 přijel, ale když jeho kočár projel kolem jezírka, prý ho chytil rapl. Určitě tu straší a na hradě spát nebude. Jenže neměl na výběr, do Prahy to bylo daleko, tak se do rána klepal v královském paláci.

Černé chlupaté ryby

O jezírku se vypráví několik strašidláckých historek. Zřejmě se jednalo o cisternu na vodu, než se podařilo kutnohorským havířům vyrubat 92 metrů hlubokou studnu. Ale je mimo hradby, bez ochrany. Věří se, že ho chrání nějaká vyšší moc. Dříve rostly kolem nádrže vysoké stromy, jezírku se říkalo Černé.

Existuje i pověst o černých chlupatých dravých rybách. Václav prý pozoroval hladinu, jestli z vody, která je brčálově zelená, nevylézají obludy pekelné. Věřilo se, že pod hladinou přebývají duše lidí, které nechal Václav zabít.

Citliví lidé a senzibilové tvrdí, že jezírko a okolí jsou prostoupeny negativní energií.

Prodán turistům, nyní je hrad státní

Točník byl zpustošen za třicetileté války, jen královský palác částečně ušetřili. Poslední šlechtický majitel Josef Colloredo-Mansfeld prodal v roce 1923 zříceninu Klubu českých turistů za 2000 korun. Nyní je ve vlastnictví státu.

Další informace