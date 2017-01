Jen se kouknout a jít

Amerika jsou ale lomy koukací, dříve byly i koupací, sice policajti návštěvníky honili, ale jinak to je místo pro plavání excelentní. Dlouho se uvažovalo o zpřístupnění Velké Ameriky jako rekreačního místa. Jenže to má řadu úskalí. Předně zajistit bezpečnost návštěvníků, kámen je drolivý, rovněž kapacitně je to omezené a také, a to není nepodstatné - nepořádek. Třeba že se bojíme cizích zvyků, jsme schopni, někteří, za sebou zanechat kdekoli spoušť: papíry, plasty, sklo.

Velkou Ameriku nad Mořinou i další obhospodařuje společnost Lomy, zbudovali tu dvě „vyhlídkové plošiny“, místa, odkud se dá oficiálně fotit. Zahradila se levá cesta kolem lomu, všude zákazové, většinou poničené tabulky, plus žlutá páska lemující okraj lomu.

Jménem nové republiky

Vyhlídková plošina je i u Trestaneckého lomu, mezi trampy (kdeže jim jsou konce), známé jako Mexiko. Nad lomem stojí pomník obětem z řad vězňů, které sem komunisté nahnali v letech 1949 - 1953 na otrocké práce. U pomníku je poničená informační tabulka, vandalům vadí vše.

Zahynulo tu na 1400 vězňů v extrémních podmínkách. Vězni lomu říkali Mauthausen, podle rakouského koncentráku, kde se těžil kámen a kde vězni museli nosit po proslulých "schodech smrti" vytěženou horninu na povrch.

Po žluté na Karlštejn

Po levé straně Velké Ameriky vede žlutě značená naučná stezka přes Mexiko na Malou Ameriku a k Dubu sedmi bratří u Karlštejna. Odtud se dá jít zpět na Mořinu nebo obcí Karlštejn, která připomíná malou Královskou cestu v Praze, hlavně nabídkou suvenýrů a nesuvenýrů na nádraží.

Vápenec pro železárny

Vápenec se používá jako při výrobě železa a oceli, železárny stály ve Dvoře Králové a na Kladně, hornina byla blízko tavbě.

S těžbou se tu začalo v roce 1890, prvním lomem byla Velká Amerika. Nazvali ji podle usedlosti, která stála kousek od kolejí Kladensko-nučické dráhy, po níž se vápenec dopravoval. Začalo se kopat shora, lom se rozšiřoval do hloubky i do stran. Další na řadě bylo Mexiko, poté přišla Školka, trempířsky zvaná Malá Amerika.

Velká byla v provozu do roku 1964, Malá, kde se těžilo v úrovni pěti pater a jejíž dno také zakrývá jezírko hluboké až 10 metrů, o pár let déle. V okolí je ale plno dalších lomů, už bez vody na dně, nejsou jámovité, propojuje je Hlavní štola. Tudy se vyvážel materiál, tudy se chodilo do práce. Výstupy štol jsou v lomech dobře patrné. Chodby jsou zimovišti mnoha druhů netopýrů, vše hlídá Hagen, duch esesáka. Do štol je přísný zákaz vstupu.

Než dojdete od Mexika k Malé Americe, uvidíte z okraje pastviny v údolí Karlštejn. Od Ameriky je to lesem už jen z kopce, pod Karlštejn necelé tři kilometry.

Velkou Ameriku několikrát využili i filmaři, do povědomí se zapsala v kultovním Limonádovém Joeovi.