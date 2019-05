První farmářský trh se na Rašínově nábřeží konal před deseti lety. „Ještě předtím, než jsme se do organizace farmářských trhů pustili, jsme v roce 2009 stáli s kamarádem Danielem Mourkem na prázdné sobotní náplavce a já jsem se rozpačitě rozhlížel kolem. Na vodě labutě, v dálce rybář na staré pramici a sem tam projel cyklista na kole. Říkal jsem si tehdy, co to bude ještě za kus práce, udělat z náplavky místo, které bude pomáhat farmářům i Pražanům přesně tak, jak jsme to chtěli,“ zavzpomínal Jiří Sedláček, předseda spolku Archetyp, který farmářský trh Náplavka založil a provozuje.

Od samého začátku měli organizátoři za cíl vytvořit nejen místo s kvalitními farmářskými produkty, ale i prostor pro sousedská setkávání. K farmářskému trhu na Rašínově nábřeží vždy patří i živá hudba, střídají se tu buskeři i profesionální muzikanti. Jedni z těch prvních, kteří se tady začali scházet a hrát, jsou soulovo-bluesoví The Brownies.

„Farmářský trh na náplavce je pro nás dlouhodobá a srdeční záležitost. I v zimních měsících nás tady hřeje vřelá atmosféra a lidé. Je to pro nás takový přístav,“ řekl za celou kapelu kytarista a zpěvák Pavel Rohlena.

Z 28 prodejců na prvním trhu na náplavce se trh postupně rozrostl na pravidelných 90 až 100 stánků, které každou sobotu od února do prosince mezi 8. a 14. hodinou nabízejí farmářské produkty. Někteří farmáři jsou součástí farmářského tržiště celých deset let, mezi ně patří například Mlékárna Krasolesí, biofarma Pěnčín, zahradnictví a zelinářství Jansových z Kochánek nebo Pstruhařství Vacek.

Na farmářských trzích mají své místo i charitativní projekty, ty se zde mohou prezentovat zcela bezplatně. Během deseti let se na Náplavce vystřídaly například Kuchařky bez domova - gastro projekt tvořený ženami se zkušeností s bezdomovectvím, anebo Záchranná stanice Lesů hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy. Prodej zde bezplatně realizují i různé chráněné dílny, například Dílny tvořivosti z Prahy 2.

„Být na farmářském trhu Náplavka nám umožnilo potkávat se tu s lidmi, kteří by se o nás jinak nedozvěděli. Mnoho lidí nás zná právě odtud a pak se rozhodli navštívit i naše bistro,“ řekla Lenka Vrbová za Kuchařky bez domova z organizace Jako doma.

Farmářské trhy Náplavka ani po deseti letech fungování nepřestávají pracovat na zlepšování tržiště. V minulém roce tu organizátoři zavedli vratné kelímky na studené nápoje. V roce 2019 pokračuje tržiště s kelímky na teplé nápoje v systému „Otoč kelímek“, který mohou zákazníci vrátit i v jakékoliv zapojené kavárně. Pivo, víno a nealko se čepuje do skla, do vratných, zálohovaných kelímků typu „nicknack“ anebo do nádob, které si zákazníci sami přinesou.

Občerstvení bude v nové sezoně servírováno pouze na nádobí z přírodních materiálů, do porcelánu nebo do vlastních přinesených krabiček zákazníků. V průběhu letošní sezóny chtějí organizátoři po dohodě s prodejci zahájit prodej v papíru, kterým nahradí plastové jednorázové sáčky.