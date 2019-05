Zájemci si vyzkoušejí experimenty v různých vědeckých oborech, zapojí se do workshopů a vědeckých dílen a nahlédnou vědcům doslova pod ruce.

Ocitněte se na chvíli v kůži a čase profesora Otty Wichterleho a vyrobte si silonky tak, jako se to před více než padesáti lety podařilo jemu. Zjistěte, jak funguje chytrá domácnost, nejmodernější dalekohledy či jazyková poradna. Dozvíte se více o vězeňském slangu i to, jak se psaly ilegální dopisy z vězení.

Užijte si atmosféru unikátního závodu modelů autíček na vodíkový pohon. A co se stát kriminalisty a ponořit se do tajemství balistiky? Na otázku, kde se potkává věda a filmová fantasy, odpoví téma Věda v Game of Thrones.

Výjimečně bohatý program bude přímo na stáncích vystavovatelů, kteří chystají pro návštěvníky workshopy, dílny, různorodé experimenty, kvízy a interaktivní exponáty. Přednášky a panelové diskuze se letos zaměří především na témata, jako je ekologie, světelné znečištění, práva robotů nebo jedy v potravinách.

Pátý ročník Veletrhu vědy přinese novinky a zajímavosti od celé řady vystavovatelů, mezi nimiž nebude chybět 44 pracovišť Akademie věd ČR, vysoké školy a další vědecké instituce i firmy. Veletrh vědy pořádá Akademie věd ČR a vstup na akci je tradičně zdarma!

Termín: 6. až 8. června 2019

Místo konání: Výstaviště PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 - Letňany

Další informace a detailní program najdete na www.veletrhvedy.cz