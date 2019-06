Jubilejní ročník Mystic Sk8 Cupu proběhne tradičně na pražském ostrově Štvanice, kde se představí nejlepší světoví skateboardisté a skateboardistky a rozdělí si za své výkony prize money v celkové výši 800 000 Kč. Závody jsou i letos součástí tour World Cup Skateboarding.

„Pětadvacítka je šílený číslo. Tím spíš, když si člověk vybaví, co tady na Štvanici během těch let všechno zažil. Letos ale chystáme narozky, jak se patří. Plno skejťáků, co si Prahu a naše závody zamilovali, již přislíbilo účast. Jednáme také s některými hvězdami ze světové top desítky, takže doufáme, že návštěvníkům k tomu čtvrt století ukážeme opět to nejlepší,“ uvedl ředitel závodu Tomáš Rejman.

Po všechny tři dny bude pro návštěvníky připraven atraktivní doprovodný program, který zahrnuje např. umělecké workshopy, aktivní zónu pro nejmenší, sportovní soutěže nebo prezentace novinek (nejen) ze světa skateboardingu od předních světových výrobců. Večery pak bude patřit zahraničním kapelám.