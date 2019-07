Počet zhlédnutí: 6

Článek od uživatele Renata Majvaldová

České finále Rozpočti si to! je za námi

Ve čtvrtek 27. června se v Náprstkově muzeu v Praze konalo finále VI. ročníku Rozpočti si to. Soutěž prověřila finanční gramotnost žáků základních a středních škol z celé České republiky. Rozpočti si to! je součástí projektu Finanční gramotnost do škol obecně prospěšné společnosti yourchance.