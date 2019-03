Ledecký své Akustické turné odstartuje 27. března v čáslavském Dusíkově divadle a ukončí je 10. května v Luhačovicích. Ačkoliv unplugged verze svých písní zařazuje na svých koncertech běžně, ať už na vyprodaných vánočních vystoupeních, v klubech či na festivalech, čistě akustická šňůra je pro něj a jeho kapelu novinkou.

„Eric Clapton založil svým geniálním MTV Unplugged novou disciplínu. Keith Richards zase tvrdí, že rozdíl mezi hraním na akustickou a elektrickou kytaru je jako mezi jízdou na kole a na motorce. Dodávám – je potřeba to střídat. A já už to nevystřídal zatraceně dlouho,” vysvětlil Ledecký jeden z důvodů, proč se rozhodl fanouškům ukázat zase jinou tvář své tvorby.

Stane se tak poprvé od roku 1994, kdy vyšel záznam z jeho unplugged koncertu v podobě úspěšného živého alba Jenom tak, jež dostalo zlatou desku a zlatou videokazetu od Warner Home video za nejprodávanější hudební video roku. Na tomto albu se objevily písně jako Pěkná, pěkná, pěkná, Proklínám nebo Všechno bude fajn. Jaké hity však zazní během letošního jarního turné, zatím zpěvák neprozradil.

„Uvědomil jsem si, že na Spotify si nejčastěji vyhledávám akustické koncerty. Sítem akustického hraní projdou totiž vždycky jenom ty nejsilnější písničky. A těm se dostanete až na dřeň. Tak se přijďte se podívat, které z nich oním sítem prošly,“ nabádá Janek Ledecký.

Už teď je však jasné, že se fanoušci mohou těšit na Žentour a pár coververzí hudebníkových největších vzorů, jako jsou Rolling Stones, Beatles a Bob Dylan. Navíc atmosféra bude trochu jiná, než by se dalo od akustického vystoupení čekat.

„Když mi bylo sedmnáct, nacvičil jsem si repertoár z písniček amerických bluesmanů, Boba Dylana a pár dalších sekáčů, a chodil to hrát po hospodách. Nikdy jsem si nemusel platit pivo. Maminka mi vždycky říkala: ‚V hospodě začneš, v hospodě skončíš.‘ A je to tady. Ty doby, kdy unplugged koncert znamenalo, že se bude hrát bez světel, scény a v sedě, jsou už dávno pryč. Na tom našem nikdo dlouho v sedě nevydrží. Přijďte se podívat, jak to vypadá, když si všechny ty hračky, na které hrajeme, vezmeme do hospody,” říká Janek.

Ledeckého kromě Akustického turné čeká další velký projekt, a to koncerty se symfonickým koncertem, jež se odehrají na podzim. Nyní se kromě příprav na Akustické turné věnuje i vlastnímu muzikálu Galileo, který byl po patnácti letech znovu uveden na prknech pražského Divadla Hybernia. V něm kromě něj samotného září většina z původního obsazení včetně Ivany Chýlkové nebo Petra Koláře. Vstupenky jsou k dispozici v běžných předprodejích.