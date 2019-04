Od svých šesti let hraje na klavír. V šestnácti složil první písničky a v devatenácti začal podnikat. Dnes vlastní úspěšnou produkční společnost a stále chce jít dál. Protože ho to táhne k hudbě a zpěvu, začal si plnit svůj sen. Takřka ve třiceti se rozhodl na plno věnovat tomu, že chce, jak sám říká - předávat ve svých písních pozitivní energii. Před časem vydal CD album Barvy.

„Moje první album Barvy je opravdu barevné, osobité. S producentem Alešem Zenklem se nám podařilo propojit dva světy v jeden. Snažím se dělat hudbu pro všechny, věřím, že každý si mezi písničkami najde tu svou. Zpívám o lásce, o zamilovanosti, ale třeba taky o zrození…,” říká Michal Kindl, který přiznává, že ke skládání hudby a natočení prvního alba jej vlastně ‘přinutila’ Věra Špinarová. Právě její poslední koncerty, včetně toho, na němž v divadle v Čáslavi před skoro dvěma lety zkolabovala a z kómatu se již neprobudila, on produkoval.

„Věra mi říkala, že pořád na facebooku čte, že něco točím, ale nikdy ode mě nic neslyšela. A že by taky jednou ráda… Já tehdy také nic nenatočil. Po té nešťastné události jsem se však rozhodl, že s tím začnu,“ přiblížil zpěvák, hudebník a promotér.

Na desce Barvy je dvanáct příjemných popových písniček a každý si v ní najde to své. Známý hudební kritik Jaroslav Špulák o něm dokonce prohlásil, že je “vyzbrojen autorskou i interpretační chutí”. A to je pro autora vždy velmi důležité. Nyní už pracuje na druhém albu. „Druhá deska bude více textově uvolněnější a bližší širšímu spektru publika. Nechci se profilovat jako sofistikovaný umělec. Chci posluchače hlavně bavit, být co nejvíc barevný,“ prozrazuje mladý umělec.

Singl Barvy z jeho debutového alba se dočkal i velmi zdařilého, vizuálně nápaditého a romantického klipu.

„Natáčeli jsme ho na pobřeží Rujány blízko městečka Binz u Baltského moře. Hledali jsme místo, které bude jiné než ostatní. Producent Aleš Zenkl jednoho dne přisel s tím, že přímo na pláži objevil 14 km dlouhý panelák a že u něj to bude ono. Tak jsem zavolal skvělému režisérovi Leošovi Brabcovi, nakoupili jsme plechovky s barvami a vyjeli… Věděli jsme jediné, a sice, že v klipu bude červené piano. Celé jsem to nechal na Leošovi a vznikl, myslím si, hodně povedený klip. I v budoucnu chci nacházet místa, která jsou něčím jiná a vy přesně nevíte čím. To mě baví…,” podotkl mladý muž, který má své fanoušky jak mezi ženami, tak i mezi muži, ač neplní přední stránky bulvárů a není denně na obrazovce.

Podle umělců, s nimiž spolupracuje jako promotér, patří k naprostým profesionálům a oni sami mu drží pěsti. Že by se báli, že by jim třeba v Michalovi rostla konkurence, strach rozhodně nemají. Kdo ví, třeba už brzo s některým z nich udělá duet, který bude sbírat body v hitparádách.