Od té chvíle až do 16. června věnuje adidas jeden dolar za každý uběhnutý kilometr s aplikací Runtastic. Cílem je vyběhat 1,5 milionu dolarů pro Parley Ocean School Program. V Praze se navíc uskuteční speciální akce, jejíž součástí budou kromě běhu také zajímavé workshopy a přednášky.

V minulém roce se do Run For The Oceans zapojil téměř milion běžců, kteří vyběhali částku ve výši 1 milionu dolarů. Tyto prostředky byly použity na vzdělávání a podporu mladých lidí v problematice znečišťování oceánů, a to v rámci Parley Ocean School Programu, který byl aktivní zejména v nejpostiženějších pobřežních oblastech.

Kromě této aktivity adidas bojuje za čistější oceány i tím, že recyklované plasty z oceánu využívá při výrobě svého oblečení a bot – jen v roce 2018 vyrobil šest milionů párů takových bot. V letošním roce jich chce vyrobit dokonce 11 milionů!

K záchraně oceánů lze přispět také v Česku

Do Run For The Oceans se zapojí běžci po celém světě. Běhat se bude v New Yorku, v Šanghaji, v Barceloně, ale také v Česku. Vybíhat prostředky je totiž možné kdekoliv od 8. do 16. června, a to prostřednictvím mobilní aplikace Runtastic, kde se stačí připojit k eventu Run For The Oceans.

Pro všechny běžce je navíc připravena soutěž o cestu na Maledivy s organizací Parley. Chcete-li se do soutěže zapojit také, stačí se v aplikaci Runtastic připojit ke komunitě adidas Runners a splnit uvedené podmínky.

V Praze se navíc 8. června uskuteční unikátní event. Jeho součástí bude nejen společný výběh se skupinou adidas Runners, ale také zajímavé přednášky a workshopy. Na Střeleckém ostrově si vyzkoušíte surfařský trénink, namícháte si vlastní müsli, vyrobíte vlastní deodorant nebo se díky přednášce organizace Bezobalu dozvíte, jak produkovat ve svém životě co nejméně odpadu. Akce je zdarma. Je ovšem nutné se zapsat prostřednictvím aplikace Runtastic. S registrací neotálejte – kapacita je limitována.

Další informace najdete v Události na Facebooku.

Z pobřeží do celého světa

Ve stejný den adidas a Parley představí novou digitální platformu, která se bude snažit zapojit co nejvíce mladých lidí a motivovat je k dlouhodobé změně chování ve vztahu k našim oceánům. Tento virtuální prostor bude sloužit k setkávání, sdílení nápadů i zkušeností.

Mladí lidé také jeho prostřednictvím získají přístup na různé události, k mentorům a efektivním nástrojům. Cílem této platformy je rozšířit Parley Ocean School Program z postižených oblastí do celého světa.