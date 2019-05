Školní botanická zahrada se nachází v odloučeném pracovišti na adrese Pod Táborem 17.

„Je součástí areálu, ve kterém probíhá odborný výcvik žáků studujících učební nebo maturitní zahradnicky zaměřené obory. Botanická zahrada vznikla z původního historického parku, založeného v roce 1920 tehdejším významným zahradním architektem Františkem Thomayerem,“ uvedl ředitel Střední odborné školy Jarov Miloslav Janeček.

Most vede přes slepé rameno zdejšího rybníka a byl postaven na základech původního 100 let starého mostu. Na jeho výstavbě se podíleli výhradně žáci – učni místní školy, kteří zde studují učební obory tesař, zámečník a zedník.

Hlavním použitým stavebním materiálem je smrkové a jedlové dřevo z českých lesů a ocelová nosná konstrukce. „Celá dřevěná část mostu byla sestavena podle starých technik tesařského řemesla,“ řekl vedoucí učitel odborného výcviku tesařů Radek Andrlík.

Zábradlí je tvořeno ze sloupků, podélníků, madla a výplňových křížů navzájem spojených pomocí čepů a dlabů. Konstrukce i vzhled vznikaly podle dostupných dobových informací a fotografií.

Před samotným slavnostním přestřižením pásky byla provedena statická zatěžovací zkouška, v níž podle Janečka most obstál na výbornou. „Věřím, že naši předkové by se za práci našich současných žáků v žádném případě nestyděli,“ řekl Miloslav Janeček.

Slavnostního zpřístupnění mostu se zúčastnil i primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. I on chválil odvedenou práci. „Je úžasné, že celý most byl postaven za přibližně dva měsíce. Z pracovitosti a šikovnosti žáků této školy by si měli vzít příklad mnozí zaměstnanci renomovaných stavebních firem,“ řekl během slavnostního aktu.

Školní botanická zahrada je celoročně bezplatně přístupná veřejnosti. Podrobnosti o ní i o škole lze najít na www.skolajarov.cz.