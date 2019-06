Na oválu atletického stadionu, v nafukovací hale i za ní byla připravena spousta stanovišť.

Děti si nejprve vyzvedly v infostanu soutěžní kartičky, na kterých nalezly postavičky z komiksové série Čtyřlístek. Myšpulín, Pinďa, Fifinka a Bobík byli i na všech šestnácti soutěžních stanovištích. Každému návštěvníkovi stačilo splnit alespoň jedno stanoviště s danou postavičkou a mohl si přijít zpět do infostanu pro placku, bonbóny a lístek do tomboly.

Soutěžilo se ve šplhu, přetahování lana, probíhání pod pohybujícím se provazem, orientačním běhu, lezení na lezecké stěně atd. Na akci se děti mohly dokonce svézt na koni.

Přestože k odměně stačilo splnit čtyři úkoly, většina dětí prošla celou trasu. A aby rodičům nebyla dlouhá chvíle, byla připravena doprovodná hra i pro ně. Kdo chtěl, mohl se projít po oválu stadionu a na místech označených modrými balónky najít deset otázek, které prověřily znalosti o střediscích Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy.

Za sedm správných odpovědí čekal soutěžící rovněž lístek do tomboly, kterým pomohly svému potomkovi zvýšit šanci na výhru. A že bylo o co hrát. Ceny do soutěže poskytla známá sportovní značka Loap. Vyhrát se dala kvalitní sluchátka, batůžky, peněženky a spousty dalších cen. Losování tomboly ukončilo krátce po sedmé večer příjemné páteční odpoledne.