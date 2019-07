Cílem není jen pomoci těmto třem aktérům, ale také ukázat dalším lidem, že elektrokolo může být skvělým pomocníkem i v nepříznivých životních situacích. Pátý ročník projektu Apache mění život odstartoval zkraje letošního jara a zapojit se do něj mohl skutečně každý. Přihlášky mohli zájemci zasílat do konce dubna, stačilo zaslat krátký motivační dopis s vysvětlením.

Prvním z aktérů je David Průša z Jablonného v Podještědí, který se narodil bez nohou a prstů na jedné ruce. Rodiče ho však nechali k adopci rovnou v porodnici. Na severu Čech ale byla rodina, která se jej rozhodla adoptovat, ačkoliv měli už 3 děti. „Když mě donesli domů a rozbalili ze zavinovačky, máma mi dala okamžitě pusu na pahýly a řekla, že jsem její a nikomu mě nedá,“ popisuje David.

Nakonec si rodina adoptovala ještě další děti s hendikepem a v jednu dobu měli doma celkem deset dětí. David vyrůstal na statku, naučil se jezdit s traktorem, starat se sám o sebe i domácí zvířata. Díky rodině, kde ho brali jako sobě rovného si uvědomil, že i s hendikepem si může plnit sny. Dnes žije v Liberci, normálně pracuje, v zimě jezdí na snowboardu a v létě na motorce. A teď se těší, jak vyrazí s elektrokolem do terénu.

Dalšími aktéry jsou Jana Hurníková s partnerem a dvěma dcerami, které se narodily předčasně ve 28. týdnu těhotenství. Jedna z nich bohužel s těžkým hendikepem. „Zuzanka nechodí, nemluví, vidí pouze na jedno oko, a to ještě velmi špatně. Sluch jí kompenzuje kochleární implantát,“ popisuje maminka dvojčat Jana Hurníková.

Rodiče se snaží s oběma dcerami aktivně žít, chodí na procházky, jezdí na kole a na bruslích. To ale většinou znamená, že jeden z rodičů musí zůstat doma a starat se o hendikepovanou Zuzanku. „Nemohli jsme trávit společně čas jako rodina, proto jsme pořídili vozík za kolo. Jak ale Zuzka roste a my stárneme, ubývají nám síly a za klasickým kolem ji už moc neuvezeme. Elektrokolo to řeší,“ říká Jana Hurníková.

Jako třetího účastníka vybrala porota Luboše Moravce z Chomutova. Ten se narodil s genetickou poruchou, která způsobuje postupný rozpad kloubů. V minulosti musel absolvovat náročnou operaci krční páteře, protože mu hrozilo velmi brzké ochrnutí celého těla. Kvůli svým zdravotním komplikacím dorostl do výšky 140 centimetrů a další obtíže způsobily mnohá omezení.

„Kvůli své nemoci nemůžu dělat spoustu věcí, například jsem dobrých patnáct let neseděl na kole. Když jsem se dozvěděl o projektu Apache mění život, neváhal jsem ani vteřinu,“ vysvětluje Luboš Moravec, který chce jezdit na elekrokole i do práce.

Na všechny účastníky projektu nyní čeká léto plné zážitků v sedle elektrokola Apache. Budou mít nyní tři měsíce na to, aby se s elektrokoly dokonale sžili a aktivně je používali v každodenním životě. Na konci projektu proběhne zhodnocení, jak právě těmto třem aktérům elektrokola pomohla a budou jim poté slavnostně předána natrvalo.