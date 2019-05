Když píšete o Leoně, je těžké nebýt osobní, protože u ní je osobní úplně všechno, i když se to ani v uměleckém oboru nepovažuje za znak profesionality. Její spolupracovníci jsou zároveň její přátelé a taky členové rodiny, do všeho, co dělá dává takovou porci sebe sama, že to občas skončí vyčerpáním nebo úrazem. Leona prostě nezpívá, ale žije a vypráví svůj jedinečný, pro někoho možná bláznivý příběh.

Se zpíváním začala Leona brzy, jako dítě se účastnila pěveckých soutěží, v devíti se objevila v Esu Terezy Pergnerové a ve dvanácti v pořadu Marmeláda vystřídala Lucku Vondráčkovou. V patnácti se přestěhovala do Prahy, studovala konzervatoř s Ondrou Rumlem a zpívala s New Golden Kids, nejspíš pro zabarvení hlasu podobné Martě Kubišové. Její srdečná povaha a nepotlačená živelnost ji ale vedly k černošské hudbě - a nakonec až k jejímu centru, kterým je gospel.

Když se po desetileté pauze způsobené rodinnými událostmi i zklamáním ze světa showbusinessu rozhodla ke zpívání vrátit, gospel byl jasná volba rozumu i srdce. Přes varování a za pomoci svých nejbližších rozjela projekt Gospel Night a už pátý rok na něm dává šanci zazářit i dalším pěveckým osobnostem. V kapli zpívali známí umělci jako Ilona Csáková, Vašek Noid Bárta nebo Linda Finková, ale i docela neznámé tváře, pěvecké sbory, ale i děti.

V roce 2016 se na Gospel Night poprvé objevil černošský gospelový sbor z Michiganu, vzniklo pevné přátelství a od té doby už v Praze zpívají každý rok. Leona za nimi dokonce odletěla do Ameriky a dostalo se jí tak velkého uznání i v místech, kde je gospel doma. V kapli pravidelně vystupuje sbor Joyful, Leona pěstuje přátelské vztahy i s libereckými Gospel Generation, brněnskými Joyful Noise a nově také s poloprofesionálními Skyey, kteří na poslední Gospel Night se svou energií doslova explodovali.

Atmosféra večera se nepodobá žádné jiné akci, přestože ho moderuje profesionální moderátor, v posledních letech to bývá Leonina kamarádka Eva Decastelo. Celý večer je stejně jako Leona plný vřelosti, překvapení a improvizovaných akcí. Při jednom z vystoupení si zpěvačka vyrazila zub, vloni na pódiu zase uklouzla a poranila si nohu. I v takové situaci ale píseň duchapřítomně dozpívala vsedě na podlaze, kde se k ní připojily další dvě sólistky.

S černošským sborem si před Vánoci ještě zazpívala U černého kohouta, byl to nezapomenutelný duchovní zážitek, zvlášť křehké sólo mladé Charise, při kterém ji podporovala její rodina a přátelé. Na vlastní oči jste mohli být svědky toho, jak vzniká velký hlas v autentickém prostředí této komunity. Nabízí se myšlenka, že za každým velkým hlasem je spousta povzbuzení a taky někdo, kdo mu pomáhá na svět, v případě Leony to zcela jistě byla její první učitelka zpěvu.

