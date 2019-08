„Dlouho jsme přemýšleli, jak tuto skladbu umělecky ztvárnit do videoklipu. No a co nejlépe dokáže propojit hudbu s obrazem? Je to tanec. Otázkou zůstávalo jaký,“ uvedl frontman kapely Naděje Petr Cieplý a dodal: „Písnička Dej mi vypráví o touze, vášni a chtíči a my jsme došli k závěru, že tyto emoce pro nás dokáže nejlépe vyjádřit pole dance. Náš vynikající režisér Petr Juračka získal kontakt na mistryně světa v tomto sportu Ali a Niky. Bylo neuvěřitelné sledovat, co všechno tyhle talentované dámy dokážou se svým tělem. Úžasné akrobatické prvky, při kterých se vám zatají dech. Výsledek posuďte sami.“

Nová písnička Dej mi vás na první poslech zaujme svým tanečním rytmem. Chytlavá melodie, originální zvuk a dvojsmyslný text vám zůstanou v hlavě. Videoklip potom představuje souboj mezi dvěma protiklady, které jsou ztvárněny právě tanečnicemi. Celkovou atmosféru doplňuje stylová scéna s jedinečnými světelnými efekty.

Videoklip lze shlédnout na Youtube.

Co skupina Naděje letos ještě chystá? Právě tato skladba s videoklipem je první písničkou z připravovaného EP Svědomí, které kapela vydá na podzim tohoto roku. Novou desku fanouškům představí 26. října v KD na Rybníčku, kde zároveň odehraje i svůj největší koncert v dosavadní kariéře. Vstupenky budou v prodeji na www.skupinanadeje.cz. V nejbližší době si můžete Naději poslechnout například na festivalu České Hrady CZ.