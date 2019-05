Počet zhlédnutí: 5

Článek od uživatele Dana Javůrková

Na pražské umísťovací výstavě budou kočky hledat nové majitele

Opuštěné, nechtěné kočky. Je jich stále tolik. Spolky na ochranu zvířat to vědí, protože se o některé z nich starají. Nemohou se postarat o všechny, o kterých vědí. Jen o některé, které to potřebují nejvíce. Ale ty, které k nim přijdou, připraví do adopce. Proto výstavy. Tam je naděje.