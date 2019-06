Projekt Recyklujte s hasiči běží už od roku 2011 a postupně se do něj zapojilo přes 1500 hasičských sborů. V obcích a městech sbírají v předem ohlášených termínech staré elektro od sousedů a předávají je Elektrowinu k recyklaci. Pomáhají tak chránit životní prostředí a získávají za to odměny, které mohou využít při své činnosti.

Na webu projektu www.recyklujteshasici.cz je k dispozici plakát, kam stačí doplnit datum a místo sběru. „Spot, který lze stáhnout zdarma, je dalším komunikačním nástrojem, který našim hasičským partnerům usnadní oslovit přesně tu cílovou skupinu, kterou potřebují,“ vysvětluje Taťána Modlová z Elektrowinu.

„Na Norberta Lichého jsme se obrátili pro jeho nepřeslechnutelný projev, ale hlavně proto, že se sám stal na nějaký čas hasičem – alespoň v seriálu TV Seznam Hasičárna Telecí,“ zdůvodňuje výběr protagonisty Jarek Střelecký z Motýl Media, která spot produkovala.

Sám herec do té doby o projektu nevěděl, tím víc jej nyní oceňuje. „Jsme národ bordelářů a pohled na to, co a kde lidi pohazují, je prostě proti zdravému rozumu. Na svou zahrádku by si to asi nehodili,“ komentuje.

Podle Svazu měst a obcí provozuje místní rozhlas drtivá většina z 6000 českých obcí. Přesná statistika neexistuje, žádný zákon jeho zřízení a provozování neukládá. Přesto je zřejmé, že tato forma komunikace s občany je nezastupitelná nejen v krizových situacích, ale i v každodenním životě.