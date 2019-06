Letos se koná už její 7. ročník. Celorepublikové finále proběhne 6. a 7. června v hale Arena Sparta Praha, kde se ve stejný čas koná i postupové kolo soutěže Českomoravský pohár, která je určena začátečníkům v soutěžích sportovního aerobiku a fitness týmů. Na návštěvníky tak čeká nejen spousta krásných sportovních výkonů, ale především dobrá atmosféra plná lásky k pohybu.

Celorepubliková soutěž týmových skladeb Česko se hýbe ve školách je určena mateřským, základním a středním školám, školním klubům a dalším školním, volnočasově aktivním skupinám, které pracují s dětmi, teenagery i handicapovanými.

„Primární náplní je motivovat děti i mládež od 5 do 18 let formou pohybu a tance k fyzické aktivitě a ukázat jim, že trávení volného času pohybem může být zábavou. Otevřená soutěž Česko se hýbe ve školách je postavena na přehlídce pohybových skladeb, je určena pro širokou veřejnost a zahrnuje i kategorii osob se specifickými potřebami. Za dobu své existence si získává čím dál větší podporu z řad učitelů, kteří s dětmi nacvičují po celý rok pohybové skladby různých žánrů. Děti se baví, hýbou, a přesně to je naším cílem. Není totiž pravda, že se děti nechtějí hýbat, jen je třeba je k pohybu náležitou formou motivovat,“ uvedla Jitka Literová, hlavní manažerka soutěže Česko se hýbe ve školách.

Chceme ukázat, že pohyb může být zábava

Každý rok od ledna do května tak mohou diváci během postupových kol soutěže Česko se hýbe, probíhajících ve školách po celé ČR, zhlédnout stovky skladeb, ve kterých předvádí své dovednosti tisíce účastníků – nejmenší děti i teenageři, pohybově zdatní i ti méně, a dokonce i handicapovaní. Ti nejlepší pak předvedou své schopnosti na slavnostním celorepublikovém finále, které se uskuteční 6. a 7. června v hale Arena Sparta Praha na Podvinném Mlýně.

„Počet závodníků každým rokem roste. Celorepublikového finále Česko se hýbe ve školách a Českomoravského poháru se zúčastní přes 3 200 závodníků. Atmosféra je vždy skvělá, a to jak na pódiu, tak i v hledišti, protože výkony jsou mnohdy velmi emotivní,” zve na akci Jitka Literová s tím, že se koná za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

