„Makám na fyzičce, pilujeme choreografii, ve které jsme s trenérkou na konci přidaly dost náročný prvek, abychom zvedly její úroveň,“ říká Adéla Citová z Juniorského fitness klubu Louny, současná mistryně světa ve sportovním aerobiku dospělých žen, která je od svých prvních závodů v této kategorii miláčkem publika.

„Vždycky, když přicházím na plochu, fandí mi tolik lidí – celá hala soutěží se mnou a povzbuzuje mě. Je to obrovská podpora a chci divákům ukázat to nejlepší,“ dodává Adéla Citová, která byla horkou favoritkou už minulého evropského šampionátu. Na zkušenou matadorku Belgičanku Lissu van Brande však nedosáhla.

Na tu si ovšem letos brousí zuby i Karolína Kudláčková ze Studia K Barrandov, která se loni umístila na třetí příčce. „Mám ráda v sestavě skoky a to, co mi nejde, jsme se s trenérkou snažily dopilovat. Měla jsem v přípravě pár dnů pauzu kvůli zádům, ale teď už jsem v pořádku a chci zajet sestavu co nejlépe.“

Do kategorie dospělých žen navíc letos přešla loňská mistryně Evropy v kategorii juniorů – Viktorie Prokopová, která se v nominacích umístila na druhém místě, před Karolínou Kudláčkovou. Na nevídaně silnou českou sestavu však čeká velká mezinárodní konkurence.

„Letošní mistrovství Evropy je totiž tzv. OPEN, což znamená, že se ho mohou zúčastnit i závodníci z mimoevropských zemí. Vyhlášení vítězů pak bude dvojí – evropské a celkové,“ upřesňuje Jitka Literová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Zahanbit se nenechají ani české juniorky

České závodnice však na evropském šampionátu nehodlají ovládnout jen dospělou kategorii – v té juniorské se bude snažit obhájit zlato Vanda Šimková z MV Team Univerzity Tomáše Bati, která je rovněž mistryní světa v této kategorii.

„Přidaly jsme s trenérkou v sestavě nové prvky, skoky, více síly. Snažila jsem se ale také hodně rehabilitovat a protahovat, abych byla připravena na perfektní výkon,“ říká Vanda Šimková, která nastupuje ve skvělé kondici jak v juniorských ženách, tak i ve dvojicích.

Z kategorie kadetů do kategorie juniorských žen letos přešla další česká nadějná závodnice – Tereza Míková z Aerobic Teamu Praha, která se s kadetskou kategorií loni rozloučila zlatou medailí. „Terezku letos zastihly při přípravě velké komplikace. Dva měsíce musela odpočívat kvůli zranění, kdy jsme připravovaly choreografii, pracovaly na silových prvcích, a teprve pak jsme mohly začít trénovat a vše dohnat. Je ale velká bojovnice,“ uvedla trenérka Veronika Buriš.

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz patří mezi nejaktivnější sportovní svazy v ČR. Sdružuje na 90 sportovních klubů, 2 616 aktivních členů a každoročně pořádá přibližně 40 sportovních soutěží. Je nejstarší vzdělávací organizací v oblasti fitness vzdělávání a zaštiťuje celorepublikové osvětové projekty Česko se hýbe a Děti na startu, které mají v současné době po celé České republice 232 středisek a k pohybu a zdravému životnímu stylu už přivedly na 7 500 dětí.

Další informace na www.fisaf.cz.