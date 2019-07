Album Last Testament, které celosvětově vyjde 18. října, bude obsahovat celkem 15 tracků. Všechny skladby otextoval sám Dan McCafferty. Hudbu pak ke všem songům složil vyhledávaný český akordeonista Karel Mařík

„Last Testament jsme nahrávali ve Skotsku v Substation Studio. Na nahrávkách se podílel vynikající zvukař Duncan Aitken. Nejen kvůli sobě, ale především kvůli Danovi a všem, co na Last Testament spolupracovali, mohu říci, že na fanoušky čeká jedinečné album plné opravdové rockové muziky. Album, kterým Dan McCafferty dokázal, že i bezmála po půlstoletí aktivní kariéry dokáže překvapit,“ uvedl Karel Mařík.

Nové album skotské rockové legendy je anoncováno spolu s prvním siglem Tell Me, který zhlédlo na sítí YouTube už na 80 tisíc fanoušků.

„Tell me je příběhem muže, který se snaží najít odpuštění za vše špatné, co v životě udělal svým nebližším. Rockovou baladu doprovází videoklip, ve kterém Dan McCafferty představuje bezdomovce bloumajícího opuštěným přístavem,“ popisuje novinkový singl autor hudby skladatel Karel Mařík.

Česká stopa na novince Dana McCaffertyho osobou producenta a skladatele Maříka nekončí. Videoklip k písni Tell me se totiž natáčel v prostředí pražských přístavů. Podle Karla Maříka jsou přístavy v Praze svým způsobem osudovým místem pro spolupráci s Danem McCaffertym.

„Na obdobném místě, kde vznikal klip k Tell me, jsme před pěti lety natáčeli video k písni You and Me, která je též na albu Last Testament. Režie se tehdy ujal český fotograf světového věhlasu Antonín Kratochvíl. Právě v té době vzešla ze strany Dana McCafferty myšlenka natočit společně desku,“ dodal Karel Mařík.