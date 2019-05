Do podobných rozměrů narůstá i takzvaná kyberšikana, při níž útočníci používají například videozáznamy či textové zprávy. Tou se podle meziročních srovnání muselo zabývat až o 10 procent více základních škol.

Šikana je problém. A momentálně i tématem číslo jedna nejen ve školách či médiích, ale třeba také ve filmu. Jako hlavní námět si ji zvolil i nový český studentský film (ne)VĚŘ MI! Ten se minulý týden promítal také na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v rámci semináře Bezpečné klima ve školách a šikana.

Podle výroční zprávy České školní inspekce Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2017/18 se ve školách objevuje stále obrovské množství případů šikany. Zejména na těch základních, kde čísla rok od roku narůstají.

Zatímco ve školním roce 2013-2014 ji muselo řešit 30,3 procenta škol, loni už to bylo 38,1 procenta. U středních škol se statistiky sice mírně zlepšují, ale stále jde o alarmující množství. Z 36,8 procenta se jejich počet vloni snížil na 27,1 procenta. Za zmínku pak stojí další forma agresivního chování, a to kyberšikana. Ta nabývá v obou případech – počet postihnutých základních škol se zvýšil z 13,9 procenta na 24,5 procenta, středních pak z 22 na 26,2 procenta.

Šikana je vzhledem k situaci aktuálním tématem číslo jedna mezi odborníky, novináři, veřejností, učiteli a samozřejmě rodiči. Nový studentský film (ne)VĚŘ MI! ukazuje, že ani samotným dětem není lhostejný. Skupina šestnáctiletých studentů se rozhodla pro boj s touto problematikou. Posbírala reálné příběhy a natočila snímek, který upozorňuje na šikanu a další důležitá teenagerovská témata jako manipulace, zrada, nenávist apod.

„(ne)VĚŘ MI je psychologické drama z jednoho pražského gymnázia. Láska, zrada, nenávist a manipulace – to všechno je součástí světa mladých lidí. Rádi bychom tímto projektem otevřeli společnosti bránu do světa teenagerů a poukázali na možná ohrožení dětí, kterým bohužel často nemůžeme zabránit. Chceme, aby se film dostal do škol po celé ČR a poukázal na to, jak funguje a jak nebezpečná je manipulace a zároveň pomohl tuto problematiku řešit,” říká Tadeáš Říha, scénárista, režisér i hlavní protagonista filmu (ne)VĚŘ MI!

„I kdyby to pomohlo jen jednomu člověku, dítěti má tento projekt pro nás smysl! My jako studenti (umělci) máme jedinou možnost ukázat společnosti našima očima náš svět, bez jakýchkoliv pozlátek. Bohužel se šikana rozšiřuje mezi daleko mladší žáky a mělo by se o ní více mluvit a více ji monitorovat.”

Film, který si studenti natočili, byl během loňského léta, odráží dnešní společnost a především život českých středoškoláků. Místy opravdu surový a krutý snímek byl nominován na Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana pro rok 2019. Svou premiéru v kinech si odbyl 1. dubna 2019 v pražském kině Lucerna.

Další informace o filmu: www.nevermi.cz