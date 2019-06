Konec nebezpečných nájezdů na svodidla, které v mnoha případech nehod vymrštily vozidlo do protisměru nebo pevné překážky, přináší využití moderních zakončení svodidel SafeEnd.

Veřejné testování moderního pasivně bezpečnostního prvku proběhlo na letišti v Hořovicích v lednu 2019. Analytickým výstupem po necelém půl roce je moderní video.

Video

Video nabízí sestřih ze 4 crashtestů a především přímé srovnání, co se stane při nájezdu na nechráněné šikmé zakončení svodidel a svodidla s kolejovou brzdou SafeEnd.

„Každý test jsme natáčeli z několika dronů, desítek kamer z venku i uvnitř aut, aby měl divák srovnání. Při nechráněném nárazu bylo vozidlo s kaskadérem vymrštěno do vzduchu, rotovalo přes střechu a pravděpodobně by skončilo v protisměru. SafeEnd naopak vozidlo kontrolovaně zastaví, aniž by posádka utrpěla vážná zranění. Takto propracované video je výsledkem veřejných prezentací této novinky,” uvedl analytik a předseda EABS Janko Ostrolucký.

Kolejová brzda vozidlo zastavila bez rizika pro posádku

Auto řízené profesionálním kaskadérem najelo v rychlosti 70 km/h na výškový náběh, na pěti metrech ztratilo kontakt se zemí, a po dopadu se dva a půlkrát převrátilo. Po krátkém zásahu připravených komárovských dobrovolných hasičů a techniků byl kaskadér z vozidla vyproštěn. Po pauze se opakovala podobná situace. Automobil, tentokrát opatřen dálkovým ovládáním, se řítí na speciální ukončení svodidel na principu "nárazové brzdy".

V rychlosti 80 km/h najíždí na ocelový nosník opatřený deformačním boxem, který auto vede po zařízení až do jeho zastavení. „Vozidlo zastavuje, téměř neztrácí kontakt se zemí, nedochází k rotaci, vymrštění ani k navedení do protisměru, nebo do překážky mimo silnici. Ideální situace, když už se stane, že nedopatřením najedeme na začátek svodidel,” okomentoval druhý náraz Ostrolucký.

Policisté i silničáři testy ocenili

Crashtestů se zúčastnili zástupci Dopravní služby Policie České republiky, Hasičského a záchranného sboru, Ředitelství silnic a dálnic, BeSiPu, správců silnic a odborná veřejnost. Všichni se shodli, že podobných prvků je na silnicích nedostatek.

Systém byl vyvinutý ve Švédsku a je používaný ve Finsku, Dánsku, Nizozemsku, Velké Británii, na Islandu a v dalších zemích.

„SafeEnd eliminuje riziko najetí automobilu na svodidlový systém a jeho nekontrolovanému navedení do strmého srázu, koryta řeky nebo na pevnou překážku. Absorbuje kinetickou energii automobilu při nárazu. Vozidlo je při kolizi kontrolovaně vedeno a zpomaleno bezpečným způsobem až do úplného zastavení,” vysvětlil princip fungování expert asociace Pavel Foltýn.

Další výhodou nárazové brzdy je to, že se automobil nepřevrátí, což je rozhodující, například pokud je ve vozidle dítě.

SafeEnd® byl úspěšně testován v souladu s ČSN P-ENV 1317-4 při rychlosti 110 km/h. Jeho instalace a stejně tak i oprava při poškození je snadná a rychlá. Vydrží několik nárazů bez nutnosti okamžité opravy a je prakticky bezúdržbový. Může být připojen ke všem druhům svodidel bez ohledu na jejich úroveň zadržení, ve středním dělícím pásu i na krajnici.